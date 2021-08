El COI retira las acreditaciones a los entrenadores bielorrusos involucrados en el caso de Tsimanouskaya

Timanovskaya pidió apoyo a las autoridades de Japón para no volver a Bielosrrusia (Foto:REUTERS/Darek Golik)

En pleno desenlace de Tokio 2020, el Comité Olímpico Internacional (COI) expulsó a dos entrenadores bielorrusos de los Juegos Olímpicos, luego de haberse involucrado, hace algunos días, en el intento de enviar a la velocista Krystsina Tsimanouskaya de regreso a su país.

El COI anunció que los entrenadores suspendidos son Artur Shimak y Yury Maisevich con motivo en la búsqueda del bienestar de los deportistas, por lo que se les ordenó salir inmediatamente de la Villa Olímpica.

Timanovskaya, de 24 años de edad, recibió una visa humanitaria de Polonia debido a que rechazó la orden de su equipo de volar de vuelta a su país antes de lo previsto. La atleta se encuentra resguardada en la embajada de dicho país en Tokio, luego de pasar la noche del lunes en un hotel del aeropuerto Haneda y bajo la protección de la policía japonesa.

Todo se desencadenó cuando la velocista bielorrusa dijo que la llevaron al aeropuerto por haber criticado a sus entrenadores en redes sociales y expresó temer por su seguridad si ella volvía a su país, pues podía ser arrestada.

Así mismo, el Comité Bielorruso declaró que Timanovskaya fue retirada del equipo debido a su estado emocional.

Ambos entrendores tendrán la oportunidad de ser entrevistados por la comisión disciplinaria que lleva el caso (Foto: VALDRIN XHEMAJ/EFE)

Shimak y Maisevich mantuvieron contacto con el resto de los atletas bielorrusos después de que el COI los vinculara por haber trasladado a Kristina al aeropuerto.

Timanovskaya debía competir el lunes en la prueba de los 200 metros femeninos, pero los entrenadores de su disciplina la ingresaron a la prueba de relevo de 4x400 metros sin el consentimiento de la deportista.

Anatol Kotau de la Fundación Solidaridad Deportiva de Belarús, que representa a los atletas reprimidos por las autoridades bielorrusas, dijo que la deportista olímpica se encuentra asegurada por la policía en un refugio especial. Además, Kotau es quien está en contacto directo con Timanovskaya y dijo que los funcionarios le pidieron el domingo que empacara sus pertenencias, ya que se había tomado la decisión de que regresara a Minsk, la capital de Belarús. Su vuelo tenía la hora marcada de las 22:50 de Tokio con destino a Estambul.

La Fundación Solidaridad Deportiva de Belarús comenzó a funcionar en agosto del 2020 con el objetivo principal de apoyar a los deportistas durante las protestas en contra del presidente del país, Alexander Lukashenko, que fue reelegido en ese mismo año. Su elección fue cuestionada por los Estados Unidos, la Unión Europea y la oposición de dicho país.

Las autoridades de Olonia se expresaron al respecto y mencionaron que apoyarán a la atleta para continuar su carrera deportiva (Foto: Darek Golik/REUTERS)

No obstante, al llegar a la terminal portuaria, Timanovskaya se acercó a pedir ayuda a un agente de policía japonés y le pidió solicitar asilo político. En este contexto, el viceministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Marcin Przydacz se pronunció al respecto y dijo que la atleta se mantiene en contacto directo con diplomáticos polacos en Tokio y que su Estado haría lo necesario para apoyarla con su carrera deportiva.

De acuerdo con la agencia de noticias AFP, el marido de la corredora escapó de Kiev, Ucrania y esperaba reunirse con su esposa en Polonia “en algún futuro próximo”.

Timanovskaya declaró en un medio de noticias de su país que teme a que la puedan encarcelar en Belarús. A pesar de todo, también mencionó no tener miedo a ser despedida por la selección nacional, no obstante, teme por su propia seguridad y que no es una opción factible volver a su país.

Los deportistas bielorrusos han enfrentado represalias por criticar a su propio gobierno o las formas en las que se manejan y por ello la corredora teme ser detenida (Foto: Darek Golik/REUTERS)

“No hice nada, pero me privaron del derecho a participar en la carrera de 200m y querían enviarme a casa”, destacó la corredora.

El portavoz del COI, Mark Adams, dijo en una rueda de prensa que el COI solicitó al Comité Olímpico Nacional de Bielorrusia un informe completo de la situación. Además, también agregó que ambos entrenadores tendrán la oportunidad de ser escuchados por la comisión disciplinaria que está llevando el caso.

