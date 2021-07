Ana Gabriela Guevara tachó de “lamentable” el tuit de Paola Espinosa por cuarto lugar en clavados femenil

Fotos: Galo Cañas/Ricardo Castelan/Cuartoscuro

Los dimes y diretes entre Ana Gabriela Guevara y Paola Espinosa continúan aún iniciados los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pues una polémica publicación de la clavadista la puso de nuevo en el ojo del huracán.

Y desde luego, Ana Guevara, velocista y medallista olímpica, no dejó pasar la oportunidad para denostar el comentario de la también deportista, a pesar de su posterior aclaración.

La sonorense tachó de “lamentable” dicho tuit, además de aseverar que son la clase de comentarios que incluso podrían llegar a provocarle varios bajones de actitud o en el espíritu olímpico a los deportistas.

“No tengo ningún juicio contra ella. Lamentable porque sabe lo que implica estar en Juegos Olímpicos, sabe lo que implica ser seleccionado nacional y sabe lo que eso podría reflejar en el equipo mexicano, lamentable solamente”, dijo Ana Guevara para las cámaras de La Afición, del diario Milenio.

(Foto: Cuartoscuro)

El criticado comentario de Paola Espinoza

Por su parte, Paola hizo algunos comentarios en sus redes sociales luego del cuarto puesto en tres metros por parte de las clavadistas Dolores Hernández y Carolina Mendoza, los cuales o cayeron bien.

La histórica clavadista no se guardó nada y, en cuanto terminó la competencia, envió un fuerte mensaje donde demostró su malestar por no poder representar a México en una disciplina que le ha otorgado medallas.

“Hoy era mi turno en #Tokyo2020, no hubo medalla para lamento que no nos hayan dejado pelear el podio junto a Melany Hernández, como dueñas de la plaza 3m sincro, medallistas mundiales y estar entre esas ocho parejas mundiales, les dimos el diploma olímpico. Era tan viable”, escribió Espinosa en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, luego de las numerosas críticas, no sólo de los usuarios de Twitter, también de los y las ex atletas olímpicas, aclaró que su comentario en redes sociales no fue en contra de las clavadistas mexicanas, sino una crítica sobre el proceso de selección que la dejó fuera de Tokio 2020.

“Fans y no fans, no se peleen, no es nada contra las atletas, el tema es contra el proceso selectivo y quienes lo avalaron así que sean felices”, escribió en Twitter.

Además, decidió eliminar el tuit, aunque las redes sociales ya tenían preparada la captura de pantalla, por lo que fue inmortalizado, aunque aseguró que la comunidad realmente malinterpretó sus palabras.

“Elimino el mal interpretado y desafortunado texto. Mi apoyo a todos mis compañeros”, escribió la atleta, para después cumplir con su promesa.

(Foto: Twitter/@PaolaEspinosaO)

De acuerdo con la propia Paola Espinosa, fue separada de la selección mexicana de natación luego de obtener el tercer lugar en la prueba de sincronizados desde el trampolín de 3 metros en el Control Técnico Nacional de Clavados.

“En la mesa se decidió que yo no iba a Juegos Olímpicos, no se decidió en un clavado”, acusó la atleta mexicana de alto rendimiento.

Pero la historia tiene más trama de fondo, pues supuesta mente Ana Gabriela Guevara culpó de la decisión al Comité Olímpico Mexicano (COM), instancia dirigida por Carlos Padilla, donde acudió Paola, pero esto último habría supuestamente incomodado a Guevara.

Además, Paola Espinosa se habría ganado la enemistad de Guevara al decidir que no metería las manos al fuego por la dirección dela Conade sobre la investigación que pesaba en su contra por las irregularidades en el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).

