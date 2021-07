Empresario, futbolista,“oficinista” y cantante: la nueva vida de Usain Bolt mientras se disputan los primeros Juegos Olímpicos tras su retiro

El ex atleta jamaicano es uno de los deportistas más reconocidos del mundo. (Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS)

Usain Bolt es una de las más prominentes figuras del deporte y un referente cuando se piensa en los Juegos Olímpicos. Como uno de los mayores ganadores de medallas en la historia, obtuvo 8 preseas de oro y es considerado uno de los mejores atletas de la historia.

Hasta el momento, se posiciona como el hombre más rápido del mundo al tener el récord de los 100 y los 200 metros planos. Superó ambas pruebas en tan sólo 9.58 y 19.19 segundos respectivamente, toda una hazaña deportiva.

El día de hoy, el hombre más rápido de la tierra se encuentra alejado del deporte que lo volvió famoso. Como se sabe, Bolt se retiró después de los Juegos Olímpicos de 2016 y del mundial de atletismo de Londres en 2017. ¿Qué ha hecho desde hace cuatro años? ¿A qué se dedica una ex estrella que ganó todo lo que compitió?

Usain Bolt ganó 8 medallas de oro durante su carrera y tiene el récord vigente de velocidad en 100 y 200 metros planos. (Foto: Dylan Martinez/REUTERS)

La vida de Bolt aún empieza, a pesar de ganarlo todo en el ámbito deportivo. Con tan solo 34 años ha incursionado en diversas actividades inimaginables durante su época como corredor profesional.

Pocos días después de su retiro, Bolt sorprendió con la noticia de su incorporación a un trabajo de oficina con la empresa Digicel, la compañía más grande de telecomunicaciones en el Caribe. Su puesto fue el de “Director de Velocidad”, aunque no se tiene certeza de sus actividades específicas en el cargo.

Usain Bolt consiguió un trabajo de oficina con su marca patrocinadora Digicel. (Foto:Twitter/@DigicelFiji)

El puesto es más bien honorífico y se ha usado la imagen de Bolt con Digicel como parte de un puesto ejecutivo para darle publicidad a la empresa de telecomunicaciones.

Igualmente, durante 2018 y 2019, el hombre más rápido del mundo decidió incorporarse a un equipo de fútbol, deporte al que Bolt es fanático desde niño. Primero se probó con el Borussia Dortmund, aunque no superó las pruebas con el primer equipo. Posteriormente se integró a los Central Coast Mariners de la A-League profesional de Australia. Ahí, Bolt anotó dos goles en partidos amistosos, pero desafortunadamente sus pretensiones salariales le hicieron dar un paso al costado y terminaron con su sueño de ser futbolista profesional.

Usain Bolt fue futbolista profesional durante 6 semanas con el Central Coast Mariners de la A-League australiana. (Foto: David Gray/Reuters)

Bolt también ha participado en campañas publicitarias de sus patrocinadores, como lo son Gatorade, Hublot o Virgin. Ha salido en comerciales espectaculares de todo el planeta. En el mundo empresarial, se convirtió en accionista minoritario de un famoso restaurante franquicia en su natal Kingston, Jamaica, llamado Tracks & Records. Además de tener su propia marca de rasuradoras eléctricas llamada Champion Shave, de donde el ex velocista es imagen y uno de los propietarios.

Tiene acciones en plantillas deportivas de la marca Enertor y es un fan asiduo del transporte eléctrico, pues fundó su compañía llamada Bolt Mobility, la cual patrocina un modelo llamado B-Nano. Además, produce bicicletas y scooters eléctricos que ya ruedan en Europa y Estados Unidos.

Pero no solo eso. Recientemente el hombre de negocios en el que se convirtió cerró un contrato de por vida con Puma, la marca con la que trabaja desde hace mucho tiempo. Es el primer contrato de ese estilo para un deportista que no es futbolista en la marca felina. Con ello, igualó a personalidades de otras disciplinas como Maradona, LeBron James, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi o Michael Jordan.

Usain Bolt es un prominente empresario dueño de Bolt Mobility, también es accionista en varias ramas como la gastronomía o la belleza y salud. (Foto: Gonzalo Fuentes/REUTERS)

Desde 2020, Usain Bolt ha incursionado en una industria inesperada para cualquier deportista, es decir la música. En ese año, Usain Bolt irrumpió como cantante y sacó un LP junto con su mejor amigo, representante y productor musical “NJ” Walker. Tiene dos canciones con video oficial, una de ellas llamada “Living the Dream”. Se trata de una canción de superación personal y mucha energía.

Usain Bolt se convirtió en cantante junto con su representante y amigo Nugent "NJ" Walker (Foto: Twitter/@TrianguloD)

La leyenda deportiva también incursionó en un papel nuevo. Junto a su pareja Kasi Bennett, se convirtió en padre en mayo del año pasado. Tuvieron a una niña a la que llamaron Olympia Lightning, nombre con referencias importantes a su vida como deportista, pues es el hombre más rápido de los Juegos Olímpicos (Olympia) por lo que fue llamado Usain “Relámpago” (Lightning) Bolt. Recientemente, anunció que se encuentran a la espera de nuevo, pero esta vez con la llegada de gemelos.

La estrella es padre de una niña y en pocos meses será padre de gemelos. (Foto: Instagram/@usainbolt)

El ex velocista ha asegurado que, si tiene tiempo, acudirá a Tokio a observar los Juegos Olímpicos de este año, el cual será el primer certamen sin la superestrella en las pistas. A pesar de ello no ha dejado de estar en el ojo público, ni lo dejará de estar en un buen tiempo. Aunque no brillará más en las pruebas olímpicas de velocidad, lo hará en ámbitos totalmente distintos a las justas atléticas.

