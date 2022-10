La decisión de Ten Hag que desató la furia de Cristiano Ronaldo en pleno partido del Manchester United

*El momento en el que Cristiano Ronaldo abandonó el campo de juego de Old Trafford en pleno partido

Un nuevo capítulo se sumó en la novela que tiene como principales protagonistas a Cristiano Ronaldo y Erik Ten Hag. El delantero portugués quedó en el centro de la escena cuando abandonó antes de tiempo el campo de juego y marcharse en soledad rumbo al vestuario en la victoria de su equipo ante Tottenham por 2 a 0 (goles de Fred y Bruno Fernandes) en el marco de la fecha 12 de la Premier League.

Las acciones de CR7 no pasaron desapercibidas, ya que la institución decidió apartar al deportista del primer equipo de cara al compromiso de este sábado ante Chelsea en Stamford Bridge. Y ahora la historia sumó un capítulo extra desde el entorno del portugués.

Según advirtió el periodista Edu Aguirre, quien mantiene un vínculo amistoso con el atacante luso desde su paso por Real Madrid, una decisión del entrenador a poco para el final del encuentro ante los Spurs sería el detonante. “Ayer Ten Hag pidió a Cristiano entrar para jugar el descuento. Sin embargo, contra el City dijo que no le ponía tan poco tiempo por respeto… La ESTRATEGIA del entrenador es cruel. Ha querido echar al público encima de Cristiano”. Aguirre se mostró siempre cercano a Cristiano, a punto tal que compartió varias vacaciones y estuvo como actor central en algunos pasajes del documental en el que Georgina Rodríguez reflejó su vida.

El hecho fue confirmado por el propio DT en conferencia de prensa, quien aclaró los motivos para correrlo del próximo partido: “Soy el entrenador, soy responsable de la cultura aquí y tengo que establecer estándares y valores, y tengo que controlarlos. Después de Rayo Vallecano le dije que era inaceptable, pero no a él, a todos. Es la segunda vez, hay consecuencias. Lo echamos de menos mañana. Es un fallo para la plantilla pero es importante para la actitud y mentalidad del grupo”. CR7 había protagonizado un hecho similar en un amistoso ante Rayo Vallecano tras sumarse tarde a la pretemporada.

El nudo de la cuestión es el choque de puntos de vista en cada caso. El entrenador iba a sumarlo sobre el final de un partido resuelto, ya que el United se impuso sobre Tottenham por 2-0. Sin embargo, CR7 consideró –según las palabras de Aguirre– que el neerlandés se contradecía con sus argumentaciones, recordando que no lo colocó en la dura goleada 3-6 en el clásico ante City. “Fue por respeto a su trayectoria”, aclaró aquel día.

Ten Hag realizó sólo tres modificaciones ante Tottenham y las últimas dos fueron en simultáneo sobre el final del partido: Christian Eriksen y Anthony Elanga ingresaron por Casemiro y Jadon Sancho, respectivamente, a los 86 minutos de acción.

Cristiano Ronaldo se negó a entrar contra Tottenham y se molestó con esa decisión del DT (Foto: Reuters)

Estas declaraciones van en sintonía con lo publicado por el diario británico Daily Mail. El rotativo británico sostiene que el entrenador le indicó al ex Juventus que se preparara para ingresar cerca del epílogo, algo que no le gustó al cinco veces ganador del Balón de Oro. La historia continuó una vez finalizado el partido, ya que Cristiano Ronaldo recogió sus cosas y se marchó en soledad

“El incidente ha puesto su frágil relación laboral bajo un intenso escrutinio y arroja más dudas sobre el futuro de Ronaldo. Se entiende que el jugador ha mostrado un desdén apenas velado por Ten Hag y su equipo de entrenadores, hasta el punto de ignorar descaradamente a una figura de alto nivel del personal”, explicó el mencionado medio.

El diario inglés también sostiene que Cristiano criticó abiertamente al neerlandés y considera que el Manchester United debiera jugar de otra manera. Además, recalca que los enfrentamientos entre ambos son diarios, aunque esto “no afecta el espíritu en el campamento”. “Es cada vez más evidente que una separación de caminos sería lo mejor para ambas partes en la ventana de transferencia de enero, si Ronaldo puede encontrar un nuevo club y el United puede fichar a un delantero de reemplazo”, concluyó.

Ante semejante revuelo, el deportista utilizó sus redes sociales para expresarse. “Como siempre he hecho a lo largo de mi carrera, trato de vivir y jugar con respeto hacia mis compañeros, mis adversarios y mis entrenadores. Eso no ha cambiado. No he cambiado. Soy la misma persona y el mismo profesional que he sido durante los últimos 20 años jugando fútbol de élite, y el respeto siempre ha jugado un papel muy importante en mi proceso de toma de decisiones. Empecé muy joven, los ejemplos de los jugadores mayores y más experimentados siempre fueron muy importantes para mí. Por eso, más adelante, siempre he tratado de dar el ejemplo yo mismo a los jóvenes que crecieron en todos los equipos que he representado. Desafortunadamente, eso no siempre es posible y, a veces, el calor del momento nos quita lo mejor de nosotros. En este momento, siento que debo seguir trabajando duro en Carrington, apoyar a mis compañeros y estar listo para todo en cualquier juego. Ceder a la presión no es una opción. Nunca lo fue. Esto es el Manchester United, y unidos debemos resistir. Pronto estaremos juntos de nuevo”, manifestó.

