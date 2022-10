Escándalo con Cristiano Ronaldo en el United: se fue al vestuario antes de que terminara el partido y les negó el saludo a los aficionados

* Así se retiró Cristiano Ronaldo de Old Trafford en el partido Manchester United vs Tottenham

Cristiano Ronaldo volvió a dar la nota en el partido que Manchester United le ganó 2-0 al Tottenham por la fecha 12 de la Premier League. Pero no precisamente por haber sido figura de la cancha. El portugués volvió a ver a sus compañeros desde el banco de los suplentes y, enojado por no haber ingresado al campo, se marchó antes del final al vestuario.

Otro capítulo que dará que hablar en la prensa inglesa por la actitud de CR7, quien no fue tenido en cuenta por el entrenador Erik Ten Hag y decidió mostrar su fastidio con cara larga marchándose a las duchas cuando restaban pocos minutos para el pitazo final. Además, le negó el saludo a un grupo de pequeños aficionados del United, que le estiraron la mano para felicitarlo.

“Lidiaré con eso mañana, no hoy. Nosotros ahora estamos celebrando esta victoria”, explicó el DT del United consultado sobre el gesto de su dirigido, en lo que parece ser una nueva muestra de falta de respeto hacia el equipo.

Erik Ten Hag volvió a dejar en el banco de suplentes a Cristiano Ronaldo en el partido ante Tottenham (REUTERS)

No es la primera vez que Ronaldo tiene actitudes similares con sus compañeros y público en Old Trafford. El jugador luso no esconde sus gestos adustos cuando no le toca entrar o bien cuando es reemplazado. En este caso, el neerlandes Ten Hag tuvo argumentos para dejar a Cristiano en el banco, ya que el United fue una máquina ante Tottenham.

El rendimiento de los Diablos Rojos fue muy bueno con una victoria inobjetable con tantos del brasileño Fred y el portugués Bruno Fernandes. Los de Manchester quedaron quintos en la tabla de posiciones con 19 puntos (tres sin perder), a 8 del líder Arsenal.

* El resumen del triunfo 2-0 del Manchester United sobre Tottenham en Premier League

Habrá que esperar cuál será la reacción dentro del vestuario de Ronaldo, quien sigue teniendo poco rodaje en el equipo, sobre todo en Premier League. En la Europa League, el atacante del seleccionado de Portugal suele ser titular.

Los números de la estrella mundial en la temporada preocupan: solamente jugó los 90 minutos ante Brentford en la segunda fecha de la Premier. De 10 partidos actuó en 8, pero ingresando desde el banco de los suplentes. Ante Liverpool, en la jornada 3, apenas disputó cuatro minutos y ni siquiera entró en el clásico ante el City.

Ya venían creciendo los rumores de que intentará salir del club en enero (tiene vínculo hasta junio), luego del coqueteo infructuoso con varias instituciones a principios de temporada (Chelsea, Atlético Madrid, Barcelona, Napoli, Milan...). Sus actitudes no hacen más que abrirse la puerta, pero de forma conflictiva.

Cristiano Ronaldo camina hacia el banco de suplentes en Old Trafford. El portugués no ingresó ante Tottenham (REUTERS/Craig Brough)

Manchester United volverá a jugar como visitante en Stamford Bridge ante Chelsea el sábado en otro duelo clave por la liga inglesa y el jueves 27 de octubre recibirá en el Teatro de los Sueños al Sherif de Moldavia por el torneo internacional. ¿Jugará CR7?

