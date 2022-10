Los gestos de Cristiano Ronaldo en la dura caída del Manchester United ante el City: el curioso argumento del DT para explicar por qué no lo puso

* La decepción del portugués en el banco de suplentes

Manchester United sufrió una paliza histórica en el clásico de la ciudad: perdió 6-3 ante el City de Pep Guardiola, que tuvo a un Erling Haaland en estado de gracia (firmó un hattrick, al igual que Phil Foden). En ese contexto, Cristiano Ronaldo vivió una jornada incómoda, doblemente dolorosa: no jugó ni siquiera un minuto, por lo que padeció el calvario deportivo sentado en el banco de suplentes.

En consecuencia, el portugués, de 37 años, que venía de sufrir la eliminación de su seleccionado en la Nations League (instancia en la que fue muy criticado en su país), no pudo hacer su aporte en el campo de juego para evitar la estrepitosa caída de los Diablos Rojos, o al menos hacerla menos abultada. De hecho, la reacción del público fue lapidaria: con el score 0-4, muchos aficionados abandonaron las gradas y se marcharon del estadio en el entretiempo.

Ante ese panorama, Ronaldo jugó el partido de los gestos. Se lo vio contrariado, tomándose el rostro y cabizbajo ante la primera catarata de goles en contra, imitando al brasileño Casemiro, quien también fue al banquillo (entró en el minuto 59, cuando el cotejo estaba 1-4).

Y ya a los 70, cuando el orientador Erik Ten Haag ya había agotado las modificaciones, la transmisión volvió a mostrarlo mordiéndose las uñas, tenso, ante el lapidario 1-5. El fastidio se podía ver en cada mueca, cada movimiento, revolviéndose en el banco.

¿Por qué ante una coyuntura así no salió del banco de suplentes? El entrenador Ten Haag intentó explicarlo en conferencia de prensa. Y su argumento también quedó en el blanco de las críticas. “Fue por respeto a su trayectoria”, subrayó, en alusión a no querer “quemarlo” ante un resultado irreversible.

El ex Ajax fue crítico con sus futbolistas: “Es bastante simple: es una falta de fe. Cuando no crees en el campo, no puedes ganar juegos y eso es inaceptable. Somos indisciplinados al seguir reglas y los rivales te machacan. Eso pasó hoy”.

“Le damos todo el crédito al City, pero nuestro desempeño no fue bueno. Tuvo que ver con la fe como individuos y como equipo. Decepcionamos a nuestros fanáticos y nos decepcionamos a nosotros mismos”, concluyó.

Mientras tanto, Ronaldo sigue transcurriendo una temporada con poca acción luego de su intento de emigrar a un equipo que disputara la Champions League, actitud que no gustó en el United. En lo que va del ciclo 2022/2023 apenas jugó ocho partidos (contando Premier League y Europa League) y anotó un solo gol, de penal. Además, fue otras seis oportunidades al banquillo de relevos. Muy poco para una figura de relevancia mundial como CR7, que a fin de año encarará con Portugal la última Copa del Mundo de su exitosa carrera.

