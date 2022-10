El posteo de Cristiano Ronaldo tras su último conflicto en Manchester United: “Ceder a la presión no es una opción”

*El momento en el que Cristiano Ronaldo abandonó el campo de juego de Old Trafford en pleno partido

Cristiano Ronaldo sigue sumando conflictos en Manchester United. Este jueves, recibió un castigo por parte del club porque el miércoles, en la victoria 2-0 ante el Tottenham se levantó del banco de los suplentes y se marchó rumbo al vestuario, enojado porque el técnico no iba a utilizarlo en lo que quedaba del partido celebrado en Old Trafford.

Ahora, el portugués emitió un comunicado en sus redes sociales en el que no se disculpó por su actitud y llamó al plantel a “unirse” en este momento para seguir trabajando en pos del objetivo: regresar al club a los puestos de Champions League.

“Como siempre he hecho a lo largo de mi carrera, trato de vivir y jugar con respeto hacia mis compañeros, mis adversarios y mis entrenadores. Eso no ha cambiado. No he cambiado. Soy la misma persona y el mismo profesional que he sido durante los últimos 20 años jugando fútbol de élite, y el respeto siempre ha jugado un papel muy importante en mi proceso de toma de decisiones”, escribió CR7 en sus redes sociales.

“Empecé muy joven, los ejemplos de los jugadores mayores y más experimentados siempre fueron muy importantes para mí. Por eso, más adelante, siempre he tratado de dar el ejemplo yo mismo a los jóvenes que crecieron en todos los equipos que he representado. Desafortunadamente, eso no siempre es posible y, a veces, el calor del momento nos quita lo mejor de nosotros”, señaló el goleador de 37 años que no fue convocado para el duelo de este fin de semana ante Chelsea por su reacción en el último partido.

Su breve escrito cerró sin un pedido de disculpas y sin mencionar al técnico Erik ten Hag: “En este momento, siento que debo seguir trabajando duro en Carrington, apoyar a mis compañeros y estar listo para todo en cualquier juego. Ceder a la presión no es una opción. Nunca lo fue. Esto es el Manchester United, y unidos debemos resistir. Pronto estaremos juntos de nuevo”.

Cristiano Ronaldo fue suplente ante Tottenham (Reuters)

El miércoles ante Tottenham, el portugués volvió a ser ubicado como suplente y demostró su malestar por el presente que atraviesa al levantarse de su asiento y retirarse de la cancha antes de que finalizara el partido. Tras las declaraciones del entrenador del United, quien aseguró que iba a tener una conversación con su futbolista, la propia entidad dio a conocer el castigo que pesará sobre él: “. El delantero de 37 años no formará parte de la convocatoria para el partido de este sábado ante Chelsea por Premier League. El resto del grupo entrenará con normalidad de cara a este encuentro”.

El diario británico The Sun aseguró que CR7 ni siquiera fue al vestuario con sus compañeros tras el encuentro, sino que abandonó directamente el Old Trafford y amplió el castigo que le impusieron en los Diablos Rojos: entrenará solo.

Los conflictos del experimentado artillero con el club iniciaron en la pretemporada, cuando pidió no ser parte de la gira a por Asia y Oceanía por “problemas personales” (en el medio le indicó a su representante Jorge Mendes que buscara una salida). Luego, cuando se sumó a las prácticas fue titular en un amistoso contra Rayo Vallecano, pero en el entretiempo fue reemplazado.

Para sorpresa de todos, en el entretiempo el director técnico lo reemplazó por Amad Diallo Traore, quien a la postre terminó marcando el gol del United en aquel compromiso. Ante esto, Cristiano se bañó y se fue a su casa. Cuando restaban 10 minutos para el final, fue captado por fanáticos saliendo de Old Trafford con una mochila sobre su hombro, desentendiéndose de la suerte de su equipo.

La situación problemática de Ronaldo ya no es un secreto en Inglaterra. El luso tiene contrato hasta final de la temporada e intentó en varias ocasiones forzar su salida en el último mercado de pases, pero no lo logró y ahora no tolera ser suplente. Ahora no lo será, porque ni siquiera fue convocado para el próximo partido.

