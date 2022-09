El PSG de Lionel Messi buscará recuperar la cima de la Ligue 1 ante Brest: hora, TV y formaciones

PSG buscará un triunfo que lo lleve nuevamente a la cima de la Ligue 1 (REUTERS/Stephane Mahe)

Tras la victoria por 1 a 0 del sorpresivo Lens ante Troyes en el inicio de la fecha 7, Paris Saint Germain quedó obligado a hacerse fuerte en el Parque de los Príncipes para recuperar la cima de la Ligue 1. El nuevo examen para los de Christophe Galtier será ante un necesitado Brest. Desde las 12, por ESPN. El árbitro será Jérémie Pignard.

Los de la capital, con 16 unidades, producto de cinco victorias y un empate, intentarán cosechar una nueva victoria para mirar a todos nuevamente desde arriba, ya que ahora Lens comanda las acciones con 17 puntos.

PSG, que el miércoles tendrá su estreno como local en la fase de grupos de la Champions League ante Maccabi Haifa de Israel, llega a este duelo en medio de algunos rumores de discusiones internas entre algunas de sus figuras.

“La relación entre Ney y Kylian es muy buena y no hablo de ella. Están asociados en los ejercicios, a menudo juntos durante el calentamiento. Hubo una situación de partido. Lo hablé con Kylian ayer y creo que lo hablaron junto con Ney. La acción se desarrolla en dos etapas. Al inicio, a Kylian le cuesta dar el pase. Y el segundo momento en el que marca la diferencia en el área y no ve a Ney. Cuando ves las imágenes parece fácil pero en acción es más difícil. Hay dos segundos para tomar una decisión y Kylian está concentrado en el balón para rematar. Estoy convencido de que dará algunas asistencias a Ney. No he sentido ninguna tensión particular desde entonces”, comentó el entrenador en la previa a este compromiso.

El tridente conformado por Mbappé, Neymar y Lionel Messi está siendo clave para los de la capital, ya que el brasileño y el francés son los máximos artilleros del torneo con 7 tantos y el argentino y el ex Santos aparecen en el tope de máximos asistidores, con 6.

Galtier también aprovechó la ocasión para respaldar a Gianluigi Donnarumma: “Rotación en esta posición, no. A menudo olvidamos que Gigio es un portero joven. Notamos la mala apreciación del centro en el córner, que incidió ya que recibimos un gol. Pero prefiero recordar las dos paradas decisivas que hizo, dos paradas muy difíciles de hacer. Lo hablé con él, quiero un portero que salga a balón parado, con presencia. No quiero que este error detenga lo que quiero ver de él”.

La visita, por su parte, posee 5 unidades y figura en zona de descenso por diferencia de gol. Hasta el momento ganaron un partido, empataron dos y cayeron en los tres restantes.

Probables formaciones:

PSG: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Sergio Ramos, Nuno Mendes; Marco Verratti, Vitinha; Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar. DT: Christophe Galtier.

Brest: Marco Bizot; Jean-Kevin Duverne, Achraf Dari, Christophe Herelle, Lilian Brassier; Haris Belkebla, Hugo Magnetti, Franck Honorat, Pierre Lees-Melou, Pereira Lage; Islam Slimani. DT: Michel Der Zakarian.

Estadio: Parque de los Príncipes

Árbitro: Jérémie Pignard

Hora: 12

Televisación: ESPN

Tabla de posiciones: