Fuerte autocrítica de Xavi tras la derrota del Barcelona ante el Rayo Vallecano que le dejó servido el título de La Liga al Real Madrid

Desde la eliminación del FC Barcelona de la Europa League a manos del Eintratch Frankfurt, todo fue cuesta bajo para el equipo español. Derrota contra el Cádiz, victoria por la mínima con la Real Sociedad y este domingo sumó una nueva caída frente al Rayo Vallecano por 1-0 en el recupero de la jornada 21 de La Liga. El tempranero tanto de Álvaro García fue la distancia suficiente para que los Franjirrojos se llevaran tres puntos impensados de un Camp Nou repleto de fanáticos blaugranas. De este modo, el Barça cayó por tercera vez consecutiva de local en una temporada, la peor racha histórica.

Los 18 remates del local no pudieron romper la resistencia del arquero Stole Dimitrievski y Xavi Hernández fue la imagen de la frustración con varias quejas en la conferencia de prensa luego del partido. Dentro de las polémicas que envolvieron a la inesperada derrota hubo un penal no cobrado a Gavi y un gol anulado a Ferrán Torres cuando las esperanzas del Barcelona se acababan lentamente y los murmullos de inconformismo bajaban desde las tribunas.

Distintos medios españoles catalogaron a la actuación del blaugrana como con “falta de actitud” y que en los quince minutos finales fue donde realmente se vio la intención de igualar del marcador. Con una línea defensiva bien plantada y con el guardamenta macedonio sólido bajo los tres palos, los esfuerzos fueron en vano. La indignación del Camp Nou con las acciones del Rayo por hacer tiempo hizo notorio el fastidio que sentían los fanáticos con la actuación de su equipo.

La emoción de los futbolistas del Rayo Vallecano por la victoria en el Camp Nou (Foto: Reuters)

“La sensación es que hemos merecido mucho más. En el primer tiempo no hemos sido nosotros, en la segunda hubo más deseo, más ímpetu. Lo hemos intentado, hemos cambiado el sistema, por banda, por dentro, desde fuera, estrategia... No ha querido entrar. Muy parecido y similar a lo del Cádiz. Es nuestra realidad, la gente se está jugando la vida y nosotros tenemos que igualar este deseo, estas ganas. No sé las estadísticas, pero hemos merecido mucho más”, analizó Xavi frente a los micrófonos.

Sin embargo, buscó transmitir un mensaje de tranquilidad para toda la afición blaugrana: “Siempre ha estado complicado. Íbamos novenos en noviembre. Hay urgencias futbolísticas y económicas. Es una situación difícil. Partidos que se complican. Hay que seguir, pensar en el Mallorca, descansar, desconectar unos días y preparar esos tres puntos como los que tenemos que afrontar, como cinco finales que quedan”.

Para cerrar, evitó hablar del penal no cobrado a Gavi y le tiró la culpa a Isidro Díaz de Mera Escuderos. “Debería ser el árbitro quien saliera a hablar. Los humanizaría. En la final de Copa salieron y se explicaron”. Y cerró con una fuerte autocrítica: “Yo salgo y reconozco que me he equivocado como entrenador por no motivarles”.

El Barcelona quedó con 63 unidades y no se pudo despejar del Sevilla que tiene la misma cantidad. Con la reciente caída frente al Rayo Vallecano, al Real Madrid le alcanzará con empatar frente al Espanyol el sábado 30 para convertirse en el campeón de La Liga frente a los ojos de su hinchada en el Santiago Bernabéu. Mientras tanto Atlético de Madrid (61), Real Betis (57) y Real Sociedad (55) son los que por ahora estarían dentro de la zona de copas internacionales a cinco fechas del cierre.

