Cristiano Ronaldo puso una fecha probable para su retiro y se comparó con los mejores jugadores de la historia

El portugués hizo un repaso de su carrera profesional (Foto: Reuters)

Sin dudas unas de las figuras más importantes del fútbol actual es Cristiano Ronaldo. Aunque su rendimiento no es que acostumbró al público durante los últimos años, siempre que el portugués sale a la cancha a un partido correspondiente a la Champions League da lo mejor en busca de su equipo. Con presente en el Manchester United, el luso analizó todo lo realizado desde el primer día que decidió dedicarse al deporte y hasta se animó a dar una fecha estimada de lo que podría ser su retiro profesional.

El portugués reflexionó sobre su trayectoria y puso en contexto su actualidad en el cuadro inglés. “Tienes que ser inteligente y saber que tú con 18, 20 o 25 años no eres igual que con 35. Y esa es la madurez, la experiencia, la inteligencia de entender que a lo mejor pierdes algunas cosas para ganar otras y tener el equilibrio correcto para seguir compitiendo y estar al más alto nivel”, afirmó en charla para DAZN.

“Sé que no faltan muchos años para que deje de jugar, espero que cuatro o cinco más, pero espero seguir ganando cosas”, reveló. “El sacrificio que me implanto todos los años, las temporadas, semanalmente, mensualmente, a diario, tiene que tener su recompensa al final, porque si no me sabría a poco. Pero esa es mi motivación. Trabajar, pero pensar que en el final voy a ganar algo importante, un título, un premio”, afirmó el atacante del United.

Además, explicó que no necesita defenderse porque sus propias estadísticas son referencias para tener en cuenta: “Eso no es fácil, pero en mí lo parece, porque demuestro año tras año que los números hablan por sí mismos. Yo no tengo que decirte que soy muy bueno, porque los números están ahí. Los hechos, son hechos, lo demás no importa para nada. Por eso yo estoy muy contento con mi estado de forma, sigo marcando goles, ayudando a la gente, a los equipos, tanto en la selección como en el Manchester United y por eso quiero seguir así”.

El legado de Cristiano Ronaldo se expande entre España, Portugal, Inglaterra e Italia (Foto: Reuters)

Por otro lado, agradeció su actualidad con la camiseta de los Red Devils y explicó la razón por la cual decidió regresar a la Premier League. “Es difícil decir que no quiero más, porque si estoy en un club que me da la oportunidad de poder ganar más cosas, por qué no. Y en la selección también. Sé que no me quedan muchos años jugando, cuatro o cinco más, veremos, y quiero ganar más cosas”, añadió.

Y disparó sacando a relucir sus pergaminos: “He dejado huella en todos los sitios, algo que ningún otro jugador en la historia tiene el orgullo de decir”.

El competir de manera profesional es el sueño de cualquier futbolista y CR7 tiene el privilegio de todavía estar luchando en el máximo nivel. “Siguiendo mi camino, trabajando a diario, intentando todavía mejorar en algunos aspectos, cuidarme también, que es muy importante, tanto a nivel físico como a nivel mental porque ya en el fútbol es una edad. Antes jugaban, pero no tenían tantos partidos como tenemos ahora. Yo ya he pasado de los mil partidos, es una cifra muy alta, pero como he dicho antes, hay que cuidarse, seguir trabajando, seguir con la ilusión de que todavía puedo dar más y sigo estando bien, que es un punto muy importante. Y siguiendo disfrutado, que es lo más importante”, concluyó el delantero luso.

