Marcelo Bielsa, en su hora más difícil al frente de Leeds: “El único que cree ciegamente en mí, soy yo”

El futuro de Marcelo Bielsa se empieza a cuestionar en Leeds (EFE/EPA/Peter Powell)

“Estoy muy preocupado. La preocupación es proporcional a los resultados que estamos obteniendo”. Marcelo Bielsa no escondió nada a la hora de enfrentar los micrófonos en la conferencia de prensa previa al duelo de mañana ante Tottenham en Elland Road. Su equipo viene de ser goleado 6-0 por Liverpool, es el que más tantos encajó en lo que va de temporada en la Premier League y tiene cada vez más cerca la zona de descenso.

Hablar de la permanencia en la máxima categoría del fútbol inglés se convirtió en algo habitual para el Loco, que no pierde la fe de remontar la crítica situación: “Está muy claro que la credibilidad en lo que yo hago está disminuida desde todos los sectores que me analizan. El único que cree ciegamente en mí, soy yo . Lo hago porque es la mejor opción para revertir y es lo que hacen todas las personas comunes en el día a día. Afrontan la adversidad insistiendo, porque saben que es la única opción”.

Y aseguró: “Conozco todos los errores que cometemos para ser el equipo más goleado de la Premier y trato diariamente de resolverlos en esta situación difícil. Cuando uno conduce procesos que producen malos resultados, nadie confía en lo que uno está haciendo. Pero de lo que también estoy seguro es que si dejo de hacer aquello en lo que creo, la situación va a ser peor aún. La cuestión no es cambiar los procedimientos sino tratar de que los procedimientos funcionen”.

Los de Yorkshire del Oeste marchan en el puesto 15 de la tabla y, con 56 goles encajados, son el de peor récord (incluso por encima del colista Norwich, que acumula 53). Bielsa remarcó que sostiene su fe porque es el único camino que conoce: “Cada partido que jugamos, imagino que tenemos posibilidades verdaderas de ganarlo. Creí que teníamos recursos para ganarle a Liverpool porque el partido ante Manchester United nos autorizaba a pensar eso. Estos jugadores ya demostraron que tienen nivel para jugar en la Premier League. El estilo y el modelo de juego, ya quedó demostrado que se puede imponer en Premier League. El esfuerzo y la predisposición del equipo no puede ser puesta en tela de juicio, no se puede dudar, porque es el equipo más intenso en rendimiento físico en toda la liga desde hace dos años”.

Los hinchas del Leeds siguen creyendo en el proyecto de Bielsa (Reuters/Lee Smith)

Para el rosarino existen dos caminos y él tiene decidido transitar uno de ellos: “Uno es abandonar todo lo que se hace y cambiar el perfil del equipo; el otro es tratar de corregir lo que se hace mal y obtener del material humano lo que este grupo es capaz de ofrecer y evidentemente no estoy logrando”. Obviamente se inclinará por la segunda opción y buscará renovar la confianza de sus dirigidos “sin decirles algo que no sea cierto” ni “utilizar elementos que cambien su estado de ánimo sin que sea verdad”.

Bielsa admitió que es lógico que la confianza y la fe en el líder no esté intacta por los últimos resultados obtenidos: “Los jugadores, como todo ser humano, se entregan al que los conduce con una promesa tácita: ‘voy a hacer lo que me diga porque a cambio de eso que prometés, ganemos’. Verifiqué que los jugadores de ninguna manera perdieron la fe en la propuesta a través del esfuerzo que ponen, aunque sería ingenuo pensar que en un momento de debilidad como el actual, la fe, la confianza y la credibilidad estén igual”.

Por último, aclarando que no tenía ánimos de utilizar estos argumentos como excusas del pobre presente futbolístico, recordó las bajas de 5 futbolistas para tres posiciones del campo: Diego Llorente, Robin Koch, Liam Cooper, Pascal Struijk y Kalvin Phillips. “Leeds no puede tener en su planificación dos jugadores de primer nivel para cada posición. No puede tener 22 jugadores que valgan 20 millones de libras cada uno, puede tener 18 jugadores de ese nivel. Entonces, cuando faltan 5 de 6 en determinadas posiciones, se produce una dificultad”, mencionó. Y ponderó a Luke Ayling y Adam Forshaw, que jugaron en posiciones no naturales y fueron los que más se destacaron: “La dificultad la resolvieron ellos, entonces no es un problema de ausencia de jugadores. Podemos tener los mismos problemas con Phillips, Cooper y Bamford. Siempre el que no está, parece ser la solución”.

