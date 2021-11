En Europa aseguran que Zinedine Zidane está cerca de reemplazar a Pochettino en el PSG

En España aseguran que puede haber cambio de entrenador en el PSG Foto: Getty Images

Las presiones en el PSG están relacionadas a la expectativa que genera un plantel cargado de figuras. En un equipo que cuenta con estrellas internacionales como Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappe, Ángel Di María, Mauro Icardi y Marco Verratti, entre otras, las esperanzas de lograr la ansiada Champions League alimenta el sueño de los aficionados.

Sin embargo, Mauricio Pochettino aún no logró conformar el andamiaje esperado dentro de la cancha y las producciones del elenco francés no conforman a los simpatizantes. Si bien el liderazgo en la Ligue 1 confirma el potencial del representativo parisino (puntero con 34 unidades, producto de once victorias, un empate y una derrota), en el ámbito internacional se instalaron varias dudas sobre la posibilidad de conquistar al Viejo Continente.

En este contexto, Zinedine Zidane, ex entrenador del Real Madrid, estaría en la mira del Paris Saint Germain, aunque también podría desembarcar en el Manchester United, ya que según las publicaciones de algunos medios deportivos europeos, el francés clubes es pretendido por ambas instituciones. “Tras dejar la dirección técnica del Real Madrid en la temporada pasada, Zizuo se prepara para regresar a dirigir en Europa y su futuro podría estar entre el PSG y el Manchester United” anunció el diario Corriere dello Sport.

En la misma sintonía, The 10 Sports, aseguró que Zidane es el “gran sueño del París Saint-Germain de Leonardo y el jeque Al Khelaifi” para remplazar a Mauricio Pochettino a quien le han “perdido la confianza”.

El Manchester United, en tanto, ya mantuvo un primer acercamiento con el ex volante quien no descartó la posibilidad de incursionar en la Premier League pero pidió esperar “un tiempo”, según informó el periódico Bild de Alemania.

De concretarse la llegada de Zidane al equipo inglés, el estratega con pasado en el Merengue volvería a dirigir al portugués Cristiano Ronaldo quien sería, según versiones periodísticas, el principal interesado en la llegada del técnico galo.

Mientras tanto, en la capital francesa Lionel Messi puso la mira en conquistar la Champions League, luego del clasificara a la selección argentina a la Copa del Mundo del próximo año. “Recién aterricé en París con la inmensa alegría de haber conseguido el objetivo del pase al Mundial de Qatar. Es sin duda la frutilla del postre en un año muy especial que vivimos con nuestra selección”, manifestó el capitán de la Albiceleste en un mensaje publicado en sus redes sociales.

La presencia del astro rosarino en la Selección para la doble fecha de Eliminatorias no había caído bien en el PSG debido a las molestias físicas que lo habían marginado de los últimos compromisos, entre ellos uno por la Liga de Campeones, el máximo anhelo del club parisino para esta temporada. La Pulga jugó algunos minutos en el triunfo ante Uruguay y el partido completo en el empate sin goles contra Brasil.

Con un guiño al club que lo albergó tras su traumática salida del Barcelona a mitad de año, Messi dejó un mensaje claro: “Ahora toca cambiar el foco porque sigo teniendo también muchas ganas de continuar luchando para conseguir los objetivos que nos marcamos acá en el PSG y quiero seguir enfocado y trabajando para lograrlo”.

El argentino, no obstante, descartó las versiones sobre un descanso en el representativo nacional para los encuentros que restan para completar las Eliminatoria Sudamericanas. “En enero si Dios quiere nos estaremos viendo otra vez”, concluyó.

