El curioso salario que cobrará Dani Alves y el gesto del Barcelona por su regreso al club

Dani Alves volvió al Barcelona a los 38 años (REUTERS/Albert Gea)

El regreso de Dani Alves a Barcelona generó una revolución en un club que todavía está realizando el duelo por la abrupta salida de Lionel Messi a principios de la temporada. Ya con la llegada de Xavi Hernández como nuevo entrenador del primer equipo, la vuelta del histórico jugador brasileño, ganador de 23 títulos durante los ocho años, provocó que los fanáticos se acerquen al Camp Nou para darle una merecida bienvenida.

Una vez que pisó el mítico estadio, el barcelonismo se sorprendió al ver a Alves en unas “chanclas”, un look similar al que había utilizado en su primer arribo a Cataluña en 2008. “Estoy seguro de que si juntamos fuerzas y empezamos a ser positivos y saber que las cosas se consiguen con trabajo, volveremos a ser más que un club. Ustedes, con este club, me han hecho sentir muy especial, ser uno más de ustedes y esto no ha cambiado. Estoy aquí porque soy uno más. Visca el Barça y visca Catalunya y visca la madre que os parió a todos ustedes”, dijo en la presentación.

Más allá de su regreso al Barça a los 38 años, lo más sorprendente es que el jugador que viene de consagrarse campeón olímpico con la selección de Brasil en Tokio 2020 firmó un contrato muy bajo para su historial en el propio club y su trayectoria deportiva. Según el periódico La Vanguardia, Alves aceptó firmar por el salario mínimo que ofrece La Liga, la organización a cargo de la primera y segunda división del fútbol en España.

De esta forma, y tras un análisis del diario La Razón, el ex San Pablo ganaría unos 155 mil euros hasta el próximo 30 de junio de 2022, fecha de finalización de su contrato. Son 14 pagos de aproximadamente 11.000 euros a los que se le deberá sumar el IPC (inflación) anual que existe en España, lo que haría crecer el salario del jugador que viene de dar de baja por falta de pago un contrato en el club brasileño de unos 4 millones de euros.

Como ocurre en los nuevos contratos, Alves tendría un plus de ganancia en caso que el conjunto obtenga un título en algunas de las competencias que afronta a nivel local o en Europa.

Alves jugará con el dorsal N° 8, el que usó su amigo Andrés Iniesta (REUTERS/Albert Gea)

Hay que recordar que, debido a los problemas económicos que atraviesa el Barcelona y que fueron el detonante de la salida de Messi y también la de Antoine Griezmann al Atlético Madrid, Joan Laporta decidió pedirles un esfuerzo a los capitanes -entre ellos a Piqué y Sergio Busquets- para que se bajen de manera considerable el sueldo y así aliviar las arcas del club.

Frente a este escenario, algo que llamó la atención en el mundo catalán fue la cláusula que decidió ponerle la institución culé a su nueva adquisición. Según indicó RAC1, Dani Alves firmó con un monto de salida de unos 100 millones de euros, muy alto para ser un jugador de 38 años y que tiene contrato garantizado sólo hasta el final de la temporada.

A pesar que Xavi recién podrá utilizar a partir del 1 de enero de 2022, el lateral ya se está entrenando con sus compañeros y, de no mediar problemas en su participación con el equipo hasta el final de la campaña, la intención de ambas partes sería poder renovar el vínculo por una temporada más, o seas hasta junio de 2023.

“El vestuario ahora está mejor, sin duda, porque estoy yo”, dijo Alves ante la presencia de más de 10 mil personas que corearon su nombre en las tribunas del Camp Nou. “Hay gente joven con ilusión, y los que tenemos más kilometraje tenemos que juntar fuerzas con las suyas. Sólo podemos mejorar y hacer esto juntos”, dijo en su presentación.

Dani Alves volvió al Barcelona y su llegada fue noticia mundial. Ahora, sólo restará verlo saltar al campo de juego con el dorsal 8, el recordado número que supo usar un amigo del brasileño y que fue parte de la época dorada del club como lo fue Andrés Iniesta.

