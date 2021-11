La dieta y los ejercicios que transformaron a Mo Salah en una estrella del fútbol mundial

Mo Salah transformó su físico en los últimos años (REUTERS/Peter Powell)

Hace algunos años, Mo Salah se convirtió en uno de los mejores atacantes del mundo. Desde la llegada de Jürgen Klopp al Liverpool, el egipcio se potenció de la mano de la forma de jugar del entrenador alemán. Pero más allá de su rápida adaptación al esquema del ex Borussia Dortmund, el delantero potenció su juego gracias a un trabajo individual.

Salah transformó su cuerpo gracias a una dieta especial y un entrenamiento en el que incorporó diferentes disciplinas que son complementarias a las tareas que realiza en el campo de juego. ”La nutrición es muy importante, es parte del juego. Me ha ayudado con mi recuperación, me ha permitido dormir mejor y ayudó a que mi cuerpo se adapte rápidamente”, confesó el oriundo del pueblo de Nagrid, en diálogo con la cadena CNN.

“Mi nutricionista dice que como no tengo grasa en el cuerpo, puedo comer lo que quiera. Tampoco bebo, así que está bien”, agregó Salah, que sigue un metódico menú que le permite rendir al máximo. Para el desayuno, elige ingerir parathas -un pan plano hinchado- al que acompaña con un vaso de leche. Y en el caso que se quede con apetito, sumará un plato de frutas de estación.

En el caso del almuerzo, el futbolista de 29 años tiende a acumular calorías. Es amante de las lentejas, las verduras y su carne preferida es el pollo. Además, es normal que una vez que terminó de comer, ingiera una taza de yogurt.

A pesar de esta dieta, hay un plato que a Salah lo desvela. Es una especialidad egipcia llamada kushari que está hecha de arroz, macarrones y lentejas y cubierta con tomates, garbanzos y cebollas condimentadas. “Cuando vuelvo a Egipto, llamo a mi amigo del aeropuerto para comprar kushari para que comamos en el coche. Me pongo la sudadera con capucha, me meto en el coche y me lo como enseguida”, dijo en alguna ocasión sobre el plato que más disfruta.

Para terminar su día, elige cenar sopa, ensalada y verduras asadas. Dichas comidas las tomará con un vaso de jugo de fruta fresca sin azúcar. Cuando puede, Mo se da el placer de tener un permitido con su comida favorita: la pizza.

Además de su dieta estricta, Salah también es conocido por entrenarse de diferentes formas. Según indicó el diario británico The Sun, al egipcio le fascina levantarse temprano y hacer un entrenamiento con pesas o su peso corporal. A eso, le agrega sesiones de yoga, natación y ejercicios de estiramiento para que la recuperación luego de las tareas con el Liverpool sean más rápidas.

Como cultor de la religión musulmana, Mo también tiene que atravesar el Ramadán, el período de 30 días en el que se ayuna y no se realizan otras actividades desde que sale el sol hasta que se pone. El propio Salah se mostró en las redes sociales entrenando en el gimnasio durante la madrugada para aprovechar el tiempo.

En lo que va de la temporada 2021-2022, Salah mostró por qué es considerado uno de los delanteros del momento. Lleva anotados 10 goles en la misma cantidad de partidos de la Premier League en la que el Liverpool está invicto con seis triunfos y cuatro empates. El equipo de Klopp suma 22 puntos y está a tres del líder, el Chelsea. Por su parte, en la Champions League, los de Anfield tienen puntaje perfecto en el Grupo B con 12 unidades. Ganaron sus cuatro encuentros y ya se clasificaron para los octavos de final. En dicha competición, el goleador de Egipto lleva 5 conquistas.

