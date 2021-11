Preocupación por Messi: podría perderse el próximo partido de la Champions con el PSG por una molestia muscular

Lionel Messi podría perderse el próximo partido de la Champions League. Foto: REUTERS/Christian Hartmann





Después de un primer tiempo errático, en el que se lo notó falto de su habitual capacidad para ser efectivo con la pelota en sus pies, Lionel Messi no salió a disputar la segunda parte del encuentro entre el Paris Saint Germain y Lille por la jornada 12 de la Ligue debido a una molestia muscular. El rosarino tampoco entrenó a la par de sus compañeros en los días posteriores y su presencia en el próximo compromiso de la Champions League frente al RB Leipzig en Alemania parece ser una utopía.

La prensa francesa anunció en las últimas horas que La Pulga estaría “prácticamente descartado” de la delegación que viajará a su país vecino para afrontar la cuarta fecha del Grupo A de la competición más codiciada de Europa.

Frente a este escenario de incertidumbre, el director deportivo del club parisino, el brasileño Leonardo, expresó su incomodidad por la situación que afrontó el argentino y varias de las otras estrellas del plantel en relación a sus participaciones con los seleccionados nacionales en las ventanas FIFA.

Al ser consultado en la zona mixta sobre el estado de Messi, el ex directivo fue contundente: “Llegó y, con estas historias de tregua internacional, pasó sus dos primeros meses más en la Selección que en París. Cuando viajas tanto, tiene sentido que haya molestias musculares”, dijo en declaraciones que brindó al diario francés Le Parisien.

Mientras tanto, el capitán albiceleste expresó que “la ilusión” con la camiseta del representativo nacional “es grande”, al tiempo que consideró que si bien aún “falta para ser grandes candidatos”, el equipo que conduce Lionel Scaloni va “por el buen camino” de cara a la próxima Copa del Mundo que se disputará en Qatar.

En una entrevista brindada al deportivo catalán Sport, el crack rosarino confesó que tiene “mucha ilusión de hacer grandes cosas” con la Argentina. “Venimos de ganar la Copa América tras haberla buscado tanto tiempo”, destacó Messi, ilusionado con el equipo que lleva 25 partidos sin conocer la derrota, con 16 triunfos y 9 empates.

Además, Leo dijo que no piensa en una “retirada” después del torneo de Qatar, cuando cumpla 35 años. “No sé qué va a pasar en el Mundial o después de Qatar. No lo pienso. Pasará lo que tenga que pasar en ese momento, disfruto de lo que hago y en su momento se verá”, sostuvo.

Con respecto a su relación con el Barcelona y su salida del club catalán, el futbolista remarcó: “Hice todo lo posible para quedarme. Esa era mi disposición, y para eso me rebajé el sueldo, para ayudar al club”. Y subrayó: “Nadie me pidió que jugara gratis, por eso me dolieron las palabras de (Joan) Laporta, porque a mi nadie me pidió que jugara gratis”.

Finalmente, Messi dijo que le gustaría “volver al Barça como secretario técnico o en alguna otra función”, en referencia al club “culé” con el que debutó en el fútbol profesional y ganó títulos en cada rubro que disputó con la camiseta azulgrana.

Más allá de lo que ocurra en el futuro, su presente genera preocupación. Lo más probable es que no esté en el duelo frente al RB Leipzig en Alemania, pero lo que más temor genera en los simpatizantes albicelestes es que su presencia también pueda estar en duda para los próximos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas frente a Uruguay y Brasil.

