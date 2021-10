“Merecen más que esto”: la fuerte autocrítica de Cristiano Ronaldo tras la aplastante derrota del Manchester United ante Liverpool

Cristiano Ronaldo evidenció su frustración por la derrota con una publicación en las redes sociales (Reuters)

Cristiano Ronaldo evidenció toda su decepción en las redes sociales luego de la dura goleada por 5-0 que sufrió el Manchester United este domingo a manos del Liverpool. El portugués escribió un mensaje a través del no solo asumió la responsabilidad por la derrota, sino que también reconoció estar en deuda con los fanáticos del equipo, a quienes les agradeció por su apoyo y acompañamiento.

“A veces el resultado no es por el cual peleamos. A veces el marcador no es el que queremos. Y nosotros somos responsables, no hay nadie más a quien culpar”, escribió CR7 en su cuenta de Instagram horas después del encuentro que se disputó en Old Trafford. Y, agregó: “Nuestros fans fueron, una vez más, fantásticos con su apoyo constante. Merecen más que esto, mucho más, y depende de nosotros dárselo. ¡El tiempo es ahora!”.

El mensaje, que fue acompañado con una foto suya de espaldas, capturó la atención de miles y miles de fanáticos en muy pocos minutos. Más de tres millones de personas le dieron Me Gusta a la publicación en las primeras dos horas y los numerosos comentarios se dividieron entre los fanáticos que celebraron las palabras del portugués y los que pidieron por la inmediata salida del entrenador del United, Ole Gunnar Solskjaer.

En una de las acciones más controversiales del partido, el portugués pateó en el suelo a Curtis Jones (Reuters)

Durante el partido, CR7 había tenido una serie de reacciones que dejaron al desnudo su total frustración. El primer signo de impotencia se dio en el tiempo de descuento de la primera parte, cuando su equipo ya estaba 3-0 abajo. En ese momento, fue a pelear una pelota con Curtis Jones y terminó pegándole una descalificadora patada en el suelo al jugador del equipo rival.

Luego, a los seis minutos de la segunda parte, Harry Maguire robó una pelota en el mediocampo y mandó un pase largo para la posición del portugués, que amagó ante la marca de dos defensores y se hizo el espacio para sacar un estupendo remate al segundo palo. Era un verdadero golazo, pero la acción quedó invalidada luego de que el VAR confirmara que el atacante estaba en posición adelantada.

Liverpool consiguió una aplastante victoria que le permite llegar a los 21 puntos y ubicarse segundo en la tabla de posiciones, uno por debajo del líder, Chelsea, y uno por encima del Manchester City. Los tres parecen haberse separado del resto. Por su parte el United quedó séptimo, con 14 unidades y las críticas sobre el entrenador Ole Gunnar Solskjaer aumentan.

