Patrice Evra reveló que sufrió abusos sexuales de un maestro cuando era niño

Evra y su más íntima confesión (Getty Images)

El ex futbolista Patrice Evra, que fue internacional francés y jugador de Manchester United y Juventus, reveló haber sido víctima de abuso sexual cuando era adolescente. En una entrevista concedida al diario británico The Times, con motivo de la publicación de su autobiografía, precisó que sufrió esa secuencia con un maestro que tuvo a los 13 años.

Los detalles que confesó el ex lateral de 40 años de sus encuentros con el profesor que lo alojaba tres meses por semana en su casa son estremecedores: “No me avergüenzo cuando reconozco que me sentí como un cobarde durante muchos años por no hablar del tema. Era algo que me oprimía el pecho. Pero esto no lo hago (hablar del tema) por mí, sino por los niños. No quiero que nadie se sienta avergonzado por vivir algo así”. Según relató, el adulto intentaba tocarlo cuando se iba a dormir, lo empujaba y golpeaba y se excitaba sexualmente a sí mismo mientras le quitaba la ropa.

En tanto, lamentó no haberse referido a aquellos tristes episodios cuando la Policía lo citó a declarar durante la investigación de ese maestro (en ese entonces tenía 24 años y su carrera deportiva empezaba a despegar en Mónaco).

Una imagen de Patrice Evra cuando era niño

“Cuando se acababan las clases y me tocaba dormir allí, se me hacía un nudo en el estómago. Después de varios meses, el profesor empezó a cansarse de todo. Yo era un luchador y no cedí. Ni siquiera me preguntó por qué me quería ir: lo sabía”, manifestó Evra, quien en aquel momento le pidió a su madre dejar de quedarse a dormir allí aunque no le explicó los motivos.

El testimonio de Evra sorprendió y conmovió al mundo del fútbol y todos en general: “Evidentemente mi madre se quedó muy impactada. Una madre no espera escuchar esas cosas de su propio hijo. Solo se lo he dicho ahora, que tengo 40 años. Fue un gran shock para ella, que se enfadó mucho. Fue un momento difícil para mí y todavía no se le conté a algunos de mis hermanos y hermanas, o a amigos cercanos”. Su mamá le había recomendado no hacer público este hecho en su libro, pero él la convenció diciéndole que esto ayudaría a concientizar a muchos jóvenes que padecen el mismo sufrimiento.

Evra dio un adelanto exclusivo de lo que será su biografía (REUTERS/Eric Gaillard)

El francés aclaró que no busca que la gente se compadezca con él y argumentó que enterró tan profundamente el dolor que le produjo esta situación que nunca se le cruzó por la cabeza denunciar a su profesor o llevarlo a juicio: “Lo primero que mi madre me dijo es que si no lo hacía, ella lo haría, que si estaba todavía vivo ella lo iba a matar”.

Arrepentido de no haber elevado la voz antes para ayudar a mucha gente, Evra concluyó la entrevista con un sentido mensaje: “Si eres un niño, lees esto y están abusando de ti, no tengas miedo: cuéntalo. No te avergüences, porque no hay vergüenza. Lidia con la situación hablando sobre lo que está sucediendo”.

