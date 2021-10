Más problemas para Pochettino: uno de los nuevos fichajes estrella aseguró que no es feliz en PSG por falta de minutos

El PSG se reforzó con fichajes de primer nivel de cara a esta temporada (Reuters)

Nueve fechas después del inicio de la temporada en Francia, Mauricio Pochettino continúa buscando la mejor manera de confeccionar un equipo plagado de estrellas. Mientras que parece haber encontrado un buen funcionamiento en la zona ofensiva, dándole la titularidad a Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar, todavía sigue acomodando la plantilla en el resto del campo.

El mediocampo es otra de las zonas que esta plagada de buenos futbolistas y es allí en donde radica uno de los problemas para el técnico argentino. Tres posiciones para muchos jugadores, entre ellos la nueva estrella Georginio Wijnaldum, quien parece no estar del todo feliz por su poca participación.

En medio del parate internacional, el ex mediocampista del Liverpool habló con el periódico neerlandés NOS y fue claro al explicar el presente que está viviendo: “No puedo decir que esté completamente feliz (en el PSG). Porque la situación no es la que querría”.

Wijanldum no está feliz con los minutos que tiene acumulados hasta el momento (Efe)

El futbolista de 30 años quedó libre después de terminar su contrato con el Liverpool y prefirió rechazar la propuesta del Barcelona, pese a que era un pedido expreso de Koeman, para recalar en el poderoso equipo parisino, en el que solo disputó 90 minutos a lo largo de las nueve presentaciones del PSG en liga.

“Así es el fútbol y tendré que aprender a lidiar con ello. Soy un luchador. Tengo que ser positivo y trabajar duro para darle la vuelta a la situación. He jugado mucho en los últimos años, siempre he estado en forma y lo he hecho muy bien”, remarcó.

“Esto es algo diferente y lleva su tiempo acostumbrarse a ello. Tenía muchas ganas de esta nueva etapa y, cuando llega, pasa esto. Es complicado”, se lamentó Wijnaldum, que en Champions League tuvo que conformarse con disputar 45 minutos contra el Brujas y apenas quince minutos frente al Manchester City.

El mediocampista quiere contar con más minutos de cara a futuro (Reuters)

“Es preocupante si no juegas. Pero es solo el comienzo de la temporada. Todavía pueden pasar muchas cosas y me mantengo positivo”, reflexionó el mediocampista neerlandés sobre lo que viene.

Habrá que ver si estas palabras fueron escuchadas por Pochettino, quien deberá confeccionar un equipo para enfrentarse al Angers éste viernes con algunas ausencias de peso como la de Lionel Messi, Leandro Paredes y Neymar, quienes se encuentran concentrados con sus selecciones y jugarán con ellas el próximo jueves.





