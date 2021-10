Por qué eligió al PSG ante otras ofertas, los detalles de su relación con Mbappé y el vestuario de estrellas: la primera entrevista de Messi en Francia

Messi brindó su primera entrevista a un medio francés desde su llegada al PSG (REUTERS/Stephane Mahe)

Lionel Messi fue protagonista en el último mercado de pases de una de las transferencias más resonantes en la historia del fútbol. Después de su abrupta salida del Barcelona, el astro argentino se mudó a Francia para sumarse al París Saint Germain. Su llegada a la capital francesa generó una revolución en los fanáticos y también en un plantel ya plagado de estrellas como Neymar Jr., Kylian Mbappé y con la presencia de varios amigos de la selección argentina como Ángel Di María y Leandro Paredes.

Luego de haber sido nuevamente elegido dentro de una lista de 30 futbolistas para ir en búsqueda de su séptimo Balón de Oro, la revista France Football difundió la publicación completa del mes de octubre en la que Messi está en la tapa. En un avance de la primera entrevista exclusiva del jugador argentino con un medio francés, el título de portada con La Pulga vestido con una campera de su nuevo club fue contundente: “No me equivoqué en venir al PSG”.

Ahora, la reconocida revista de fútbol francesa publicó la entrevista completa con Messi en la que el N° 30 del equipo parisino habló de varios temas: su relación con Mbappé, cómo se dio la propuesta del PSG, la influencia de los amigos en el plantel y también comparó cómo es jugar en la Ligue 1 de Francia en relación a la liga española.

Su intempestiva salida del Barcelona

· “Después de la Copa América volví a Barcelona para prepararme para la temporada, después de aprovechar los pocos días extra de vacaciones. Quería firmar mi contrato y reanudar los entrenamientos de inmediato. Pensé que todo estaba arreglado, pero cuando llegué a Barcelona me dijeron que ya no era posible, que no podía quedarme y que tenía que buscarme otro club, porque el Barça no tenía los medios para extenderme. Cambiaron mis planes”.

· “Fue extremadamente difícil de aceptar. Pensar que íbamos a tener que salir de casa y que la familia iba a tener que poner patas arriba su rutina. Los niños iban a tener que cambiar de escuela y acompañarnos a un nuevo lugar. Era la primera vez que me pasaba esto en mi carrera. Muchas cosas pasaron por mi mente, pero no tuve más remedio que irme. Fue así y tuvimos que aceptarlo”.

· “El Barça emitió el comunicado y ahí empecé a preguntarme cómo me iba a recuperar. Tuve que buscar un nuevo club para continuar mi carrera. Tuve la suerte de ser contactado por varios clubes y uno de ellos fue el Paris-Saint-Germain. Estoy agradecido con el club porque desde el principio me trataron muy bien. Demostraron que realmente me querían y me cuidaron. Les agradezco por eso, porque estoy muy feliz de estar aquí hoy”.

· “Fue muy doloroso para mí dejar el Barcelona después de todos estos años. Había decidido, y mi familia también, que iba a terminar mi carrera en Barcelona. Fue muy difícil, pero logramos superar esta prueba juntos. Empecé a pensar en mi futuro y el Paris-Saint-Germain me ofreció la oportunidad de unirme a ellos. Teníamos muchas ganas de venir. El PSG tiene un equipo fantástico, que puede aspirar a ganar muchos títulos, que es mi objetivo para los próximos años. Además, es una nueva experiencia de vida, un gran cambio y estoy intentando, poco a poco, acostumbrarme”.

La propuesta del PSG

· “Recibí otras propuestas, pero debo admitir que llegamos a un acuerdo bastante rápido con el París Saint Germain. Evidentemente me sedujo el proyecto, las ambiciones del club, los jugadores que tiene, el grupo... Todos estos elementos facilitaron las cosas“.

· “Me demostraron que realmente me querían y me cuidaron. Les agradezco por eso, porque estoy muy feliz de estar aquí hoy. Es un desafío emocionante y quiero ganar más títulos. Espero que logremos grandes cosas “.

· “¿La Champions League? Es el sueño de todos aquí. El club ha estado trabajando durante algunos años y se ha acercado recientemente”.

· “¿Si jugó la presencia de Neymar, Paredes y Di María? Sí. Fue un elemento importante. Me permitió decirme que las cosas iban a ser más fáciles de adaptar. Y no me equivoqué, porque fue muy fácil encajar.”

Mbappé, Messi y Neymar en el vestuario del PSG (@psg_espanol)

Messi sobre Mbappé

“Honestamente, acababa de llegar, no lo conocía lo suficiente como para ir a hablar con él y darle mi opinión. Estaba esperando a ver qué pasaba”.

“¿Mi relación con él? Muy bien, sinceramente, con un jugador como él, es fácil llevarse bien. Además, Kylian habla un español perfecto, así que también tenemos un buen intercambio fuera de la cancha”.

“Hace las cosas más fáciles. Ahora, solo he estado aquí por poco tiempo, por lo que todavía es un poco pronto para sacar conclusiones. Pero estoy seguro de que funcionará bien”.

Sobre la cantidad de estrellas en el vestuario

“Tengo que admitir que nunca imaginé llegar a un nuevo vestuario. Así que menos aún me encuentro en el mismo equipo que todos estos jugadores... Nuestra plantilla es espectacular“.

La comparación entre la liga en Francia y España

“La Ligue 1 es una liga mucho más física que La Liga. Aquí los equipos me parecen más poderosos y los partidos son muy reñidos, con poco espacio”.

