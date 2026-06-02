Sin acuerdo entre Generalitat y sindicatos tras tres semanas de negociaciones: la huelga indefinida de docentes valencianos se enquista en la recta final del curso

Manifestantes durante la celebración de una performance sorpresa relacionada con la huelga de profesores, a 29 de mayo de 2026, en Valencia. (Rober Solsona / Europa Press)

La tensión aumenta, las negociaciones se enquistan y el acuerdo no avanza a solo unas semanas del fin del curso. La Comunidad Valenciana asiste a una batalla campal con los sindicatos y docentes a un lado del tablero y la conselleria de Educación, Cultura y Universidades al otro. Esta cuarta semana de huelga indefinida ha empezado marcada por la tensión tras el empujón de un agente de la Policía Nacional a una manifestante en una marcha el domingo y un intento de encierro tras la novena reunión que se celebró el mismo día y que no dio frutos.

El lunes no se celebraron las reuniones que había agendado la Generalitat sobre Inclusión Educativa y Plantillas, a las 9 y a las 13 horas respectivamente, porque los sindicatos no se presentaron. Y este martes el escenario es incierto. Pero para entenderlo, es necesario remontarse al fin de semana pasado.

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El domingo por la tarde, cerca de las 18.00 horas, comenzó una nueva reunión extraordinaria entre la Conselleria de Educación y los cinco sindicatos con representación en la Mesa Sectorial. En este punto, hay que recordar que se han dividido en dos bloques. STEPV, UGT y CCOO en uno y CSIF y ANPE en otro. El encuentro no produjo avances. En el exterior del edificio, una multitud de docentes, al son de Bella Ciao, exigía la dimisión de la consellera de Educación, Carmen Ortí. Los cánticos y las pancartas reflejaban el malestar creciente ante la falta de soluciones concretas y la prolongación de la huelga.

El desacuerdo por la subida salarial paraliza las negociaciones

La reunión transcurrió en un ambiente marcado por la crispación. Hacia las 19.30 horas, después de una ronda de intervenciones sobre los principales bloques temáticos, la Conselleria decidió levantar la sesión y emplazó a los sindicatos a continuar las negociaciones en mesas monográficas a partir del lunes. Seguía sin haber acuerdo sobre el punto crítico: la subida salarial. Aunque dos sindicatos, ANPE y CSIF, ya han firmado una subida de 200 euros hasta 2028, las otras tres organizaciones reclaman reabrir el debate. STEPV, UGT y CCOO insistieron en la necesidad de volver a negociar el incremento salarial y de establecer un documento base que sirva para encauzar un acuerdo global.

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Ortí recordó entonces que durante las últimas semanas se han acercado posturas relativas a la reducción de ratios, eliminación de burocracia, mejora de infraestructuras educativas, inclusión y Formación Profesional. Todas ellas, insistía, acompañadas de calendarios concretos y dotación presupuestaria. Con ello, pretendía destacar que “el acuerdo ya no reside en cuestiones educativas, sino en la exigencia de algunos sindicatos de reabrir el acuerdo salarial alcanzado previamente con otras organizaciones sindicales”, conforme detallan en un comunicado.

“Lo que no vamos a hacer es romper de manera unilateral un acuerdo que ya tenemos cerrado con una parte de las organizaciones sindicales. No hablaría bien de nosotros si nos sometiésemos ahora a presiones y rompiésemos un acuerdo que ya hemos firmado previamente”, sostenía. Así que todo saltó por los aires.

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En torno a las 22.30, los líderes sindicales que permanecían en la sede de la Conselleria fueron recibidos por Ortí, quien les comunicó que el tema salarial no se reabriría y que las negociaciones continuarían según el calendario previsto. Los representantes sindicales, al informar de la decisión a los manifestantes que seguían a las puertas del edificio, provocaron abucheos y gritos de “Vergonya, vergonya”, así como de “Educació pública i de qualitat”.

El encierro sindical se prolongó hasta casi medianoche, cuando los responsables fueron advertidos de que podrían incurrir en una falta muy grave con posibles consecuencias penales si no abandonaban el recinto. Finalmente, los líderes de STEPV, UGT-PV y CCOO-PV salieron de la Conselleria y se sumaron a quienes continuaban la protesta en el exterior. “Nos han obligado prácticamente a salir, pero hemos venido aquí a deciros que no vamos a salir”, declaró Marc Candela, coordinador de Acción Sindical de STEPV.

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Un vídeo capta el momento en que un agente de policía empuja a una mujer y la derriba durante una concentración de profesores en Valencia, provocando la ira y los gritos del resto de manifestantes.

Una grieta entre los sindicatos

La Conselleria optó, tras estos incidentes, por transformar las reuniones presenciales en encuentros telemáticos, alegando la tensión vivida en la calle. La mañana del lunes, solo CSIF y ANPE participaron en la nueva mesa virtual, destinada a abordar la inclusión educativa, lo que dejó la negociación sin el 70% de la representación sindical. La reunión acabó convertida en una “reunión de trabajo” y la administración se comprometió a remitir toda la documentación a los sindicatos ausentes.

La división sindical es ahora más visible que nunca. CSIF y ANPE son los únicos que hasta la fecha han firmado el acuerdo de subida salarial que prevé un aumento de 200 euros repartidos entre 2027 y 2028, una propuesta rechazada por los sindicatos que mantienen la huelga indefinida. STEPV, UGT-PV y CCOO-PV insisten en reabrir el debate salarial como condición imprescindible para avanzar hacia una solución. Mientras la huelga indefinida sigue su curso y las aulas se ven afectadas, la situación permanece estancada. La consellera Ortí asegura que mantiene abiertas las vías de diálogo, pero la falta de avances concretos y la negativa a reabrir acuerdos firmados tensionan aún más el ambiente.

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