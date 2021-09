Duras críticas de Rio Ferdinand a Cristiano Ronaldo: “Hay que decirle que se quede sentado”

El portugués fue sustituido a los 70 minutos (Reuters)

Cristiano Ronaldo debutó en una nueva edición de la Champions League con sentimientos encontrados. Por un lado, además de alcanzar a Iker Casillas como el jugador que más partidos disputó en esta competición europea (177), tardó solo 13 minutos en estrenarse en la red, por el otro sin embargo, fue testigo de la derrota de su equipo por 2-1 ante el Young Boys suizo.

El astro luso y el Manchester United están en el foco de la prensa inglesa y muchos salieron a hablar tras este sorpresivo resultado, entre ellos el ex capitán del conjunto Red Devil Rio Ferdinand, quien no dudó en reprochar una acción en particular del ex Juventus y Real Madrid.

“Si yo fuera el entrenador, le diría que se quede sentado”, aseguró el defensor inglés sobre el comportamiento de CR7 en el banco de suplentes tras ser reemplazado a los 72 minutos por Jesse Lingard.

Ferdinand disparó contra Ronaldo por su accionar desde el banco (Reuters)

Es que el experimentado futbolista no pudo contenerse al ver el desarrollo del juego desde el banquillo, levantándose en más de una ocasión para dar indicaciones y alentar a sus compañeros.

“Debo ser honesto. Entiendo que cuando la gente ve a Cristiano comportándose así, piensa que es un chico apasionado, que quiere ganar y no puede evitar ver al equipo en problemas. Pero si eso significa levantarse y gritar instrucciones, no es bueno”, consideró el ex referente del Manchester United, entendiendo que ese gesto puede debilitar públicamente a su entrenador Ole Gunnar Solskjaer.

Ésta no es la primera vez que el ex futbolista merengue se pone a dar indicaciones desde el banco tras ser sustituido. Para encontrar un antecedente claro hay que viajar hasta la final de la Eurocopa del 2016 en la que Portugal se consagró campeón tras vencer a Francia.

En ese entonces, el luso se retiraba del campo a los 25 minutos por un golpe en la rodilla pero siguió muy de cerca todo el partido prácticamente oficiando de segundo entrenador por detrás de Fernando Santos. En esa oportunidad su arenga su equipo consiguió la victoria con un tanto de Éder a los 109 minutos, lo que le permitió alzarse con la Copa.

El portugués abrió el marcador a los 13 minutos (Reuters)

Peter Schmeichel, otra de las leyendas del Manchester United, optó por criticar la decisión de Solskjaer de sustituir a CR7 a falta de 20 minutos para el final y con el marcador igualado (1-1).

“Los aficionados queremos a Cristiano en el campo, aunque el equipo sólo tenga 10 jugadores, porque si agarra el balón puede conseguir que pasen cosas. Durante mucho tiempo los hinchas del United han esperado a un jugador de este estilo y lo cambia por uno que el año pasado mandó cedido a otro equipo, por un jugador que intentó vender, que intentó ceder... Lo encuentro un poco raro”, sentenció.





