El Manchester United confirmó que Cristiano Ronaldo utilizará el dorsal 7 que lucía Edinson Cavani: qué camiseta eligió el uruguayo

CR7 tiene en sus manos el número con el que triunfó en Inglaterra (Manchester United)

La llegada de Cristiano Ronaldo al Manchester United fue una de las grandes novelas del último mercado de pases junto con la salida de Lionel Messi del FC Barcelona y su desembarco en el Paris Saint Germain. El portugués siempre se caracterizó por utilizar el número 7 en la espalda, que era propiedad de Edinson Cavani en su arribo a los Red Devils. El uruguayo aceptó dejarle el icónica dorsal al luso y tuvo que seleccionar uno nuevo para usar a lo largo de la temporada en las distintas competencias que afrontará el Man U.

“Como todos sabemos, el número 7 es especial en la historia del United. Anteriormente ha sido usado por íconos del club como George Best, Bryan Robson, Eric Cantona y David Beckham. Ahora, vuelve al hombre que sucedió a Beckham: Ronaldo. Cristiano hereda el número de Edinson Cavani, quien vistió la camiseta la temporada pasada y en nuestra victoria como visitante en Wolverhampton Wanderers el fin de semana pasado”, comunicó el club mediante sus redes sociales.

El Matador ahora portará el 21, el mismo que lleva durante sus presencias en la selección de Uruguay. El primer partido del Manchester United después del parón internacional, en el que Ronaldo podría regresar a Old Trafford, es como local ante el Newcastle United el sábado 11 de septiembre. Todos los hinchas están emocionados y ansiosos por ver el regreso de CR7 al Teatro de los Sueños una vez más luego de que el luso rompiera el récord de mayor cantidad de goles a nivel selección.

Cavani utilizará la 21, la misma que en la selección de Uruguay (Manchester United)

Hace pocos días, varios medios de Inglaterra revelaron que el club ofrecería un reembolso para todos aquellos hinchas que tengan la número 7 con el apellido de Cavani en la espalda, para que hagan el cambio correspondiente a Cristiano o a la del uruguayo con su nuevo dorsal. Como fue mencionado anteriormente, el número de Ronaldo tiene toda su historia en los Red Devils ya que fue portado por emblemáticos jugadores y entre ellos aparece el nombre de un argentino: Ángel Di María.

Al respecto, Fideo explicó cómo vivió esa época de su carrera en charla con TyC Sports. “Antes de la conferencia el primer día me decían que no dijera que la número 7 no pesaba porque la usó tal y no sé qué. La verdad que a mí sinceramente me chupa un huevo. Es una camiseta, ya está. Es lo mismo la 7, la 11 o la 10. Realmente es eso”, reveló el delantero en referencia a la mítica dorsal.

“No estaba seguro si sería posible tener el número 7 en la camiseta otra vez, así que me gustaría decirle muchas gracias a Edi por este increíble gesto”, le lanzó CR7 el primer centro a su compañero, una dupla que promete romper redes en el futuro inmediato.

