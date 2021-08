Sonríe Scaloni: el golazo del argentino Emiliano Buendía en el Aston Villa

Buendía anotó el 1-1 en la igualdad entre Aston Villa ante Brentford

Emiliano Buendía empezó a pagarle con buenos rendimientos y goles al Aston Villa, que desembolsó 38 millones de euros para comprárselo al Norwich City en este mercado de pases. El mediocampista ofensivo argentino anotó el tanto con el que su equipo empató 1-1 contra Brentford por la tercera jornada de la Premier League, en el estadio Villa Park.

Esta es una buena noticia para Lionel Scaloni, quien lo convocó de cara a la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Qatar 2022, aunque está por definirse si las federaciones europeas finalmente ceden a los futbolistas para que compitan con sus respectivos países en la próxima Fecha FIFA. La británica, al igual que la española y la italiana, se plantaron ante el organismo internacional del fútbol para no perder a sus elementos.

“En relación con la cuestión de los periodos de cuarentena que deben cumplir los jugadores que vuelvan a Inglaterra desde países de la lista roja, he contactado por escrito con el primer ministro Boris Johnson para solicitar, en especial, que no se les prive de la oportunidad de representar a sus países en los partidos de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA, lo cual constituye uno de los mayores honores para un futbolista profesional. He sugerido que el Gobierno del Reino Unido adopte para los próximos periodos internacionales una estrategia similar a la que se aplicó en las rondas finales de la EURO 2020″, manifestó en los últimos días el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El argentino Buendía se destacó en el Aston Villa (REUTERS/Rebecca Naden)

A la espera de qué sucederá con la convocatoria, al igual que su compañero de equipo Emiliano Dibu Martínez, Buendía se destacó con un golazo que sirvió para emparejar la cuestión en casa. El marplatense de 24 años recibió en la medialuna del área y dejó sin posibilidades al arquero rival David Martin, que voló en vano frente a su chanflazo de derecha. Ivan Toney había adelantado a la visita al minuto 6, mientras que el argentinno empató a los 12 de la primera mitad.

Con este resultado, el Aston Villa se ubica en la mitad de la tabla tras su derrota ante Watford y la victoria ante Newcastle. El próximo sábado 11 de septiembre visitará al Chelsea en Londres. Por su parte, Brentford mantuvo su invicto ya que venía de vencer al Arsenal e igualar con Crystal Palace. En su siguiente compromiso recibirá en casa al Brighton.

