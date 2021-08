Caos en Barcelona: Joan Laporta explicó públicamente la dramática situación que atraviesa el club

Laporta dio una conferencia de prensa para explicar la dramática situación que atraviesa el Barcelona (Reuters)

La salida de Lionel Messi del FC Barcelona trajo consecuencias para la actual dirigencia, que está haciendo malabares para combatir la millonaria deuda que tiene el club. Por este motivo, y tras recibir una carta de Josep Maria Bartomeu que terminó haciéndose pública, el actual presidente de la institución, Joan Laporta, decidió hacer una reveladora y extensa rueda de prensa.

“Quiero poner en contexto situaciones y explicar lo que nos hemos encontrado en el club. Nos encontramos con unos números que querría exponer de manera que se entienda”, fue lo primero que atinó a decir antes de la ronda de preguntas.

En la misma conferencia también se refirió a la salida del máximo ídolo de la historia de la institución: “Con Messi ha sido una historia de amor que al final se ha deteriorado. Hubiera preferido verle continuar en el Barça, aunque estoy convencido de que hemos tomado la decisión correcta, porque la institución está por encima incluso del mejor jugador del mundo”.

Cómo encontró el club a su llegada: “Nos hemos encontrado con una política deportiva y salarial inasumible. Es lo que se llama la pirámide invertida. Los veterano tienen contratos largos y los jóvenes, cortos y eso hace difícil gestionar la masa salarial”

“Hemos encontrado pagos de comisiones de cantidades muy importantes y no a representantes, sino a intermediarios”

“Tenemos pérdidas de 468 millones y ya las hemos presentado en LaLiga. El impacto covid es de 91 millones. La masa salarial es de 617 millones, lo que representa un 103 por ciento de los ingresos. Esto representa entre un 25-30 por ciento más que nuestros competidores. El Madrid tiene 342”.

La salida de Lionel Messi: “Con Messi ha sido una historia de amor que al final se ha deteriorado. Es el mejor futbolista del mundo y tiene sus aspiraciones y tenía ofertas, como hemos podido comprobar. Hubiera preferido verle continuar en el Barça, aunque estoy convencido de que hemos tomado la decisión correcta, porque la institución está por encima incluso del mejor jugador del mundo. Hubiéramos puesto el club en riesgo, porque la situación, aunque tiene solución, es dramática. Solo nos daban fair play si hipotecábamos el club con los derechos audiovisuales. Hicimos todo lo que pudimos dentro de las posibilidades económicas del club. Los detalles de la negociación, los guardamos por respeto y aprecio”.

“Nos hubiera gustado que acabara su carrera en el Barça, pero no se podía por una situación económica dramática y el límite salarial. Nuestra voluntad era que se quedara, pero cuando hemos visto la situación en la que estaba la entidad, viendo cómo iban las negociaciones, concluimos que no podíamos asumir su renovación. Si La Liga hubiera sido más flexible hubiéramos podido plantearnos su continuidad, porque las dos partes habían mostrado mucha flexibilidad”.

“Leo tenía sus tiempos, pero vimos que no podía ser, a pesar de que el futbolista hizo muchos esfuerzos para encajar su contrato en el límite salarial. Cuando vimos la magnitud de la tragedia vimos que no podía ser. Las dos partes hubiéramos querido otro final, pero hay que aceptar que no se ha podido cumplir la idea que teníamos en un principio. Ha acabado una de las más bonitas historias que se han producido en el fútbol, que normalmente no duran tanto. Prefiero recordar los buenos momentos y no los malos. Nosotros estamos ilusionados con el equipo y a Leo se le ve contento en París”.

Deudas millonarias: “El Barça tiene un patrimonio neto negativo de 451 millones de euros. Tenemos un fondo de maniobra negativo de 553 millones. Es la diferencia de lo que debemos y nos deben. La deuda bancaria se ha elevado a más de 600 millones”.

Rebaja salarial de Jordi Alba: “Hemos resuelto ya la rebaja salarial con Gerard Piqué. Es un jugador de club, que ama el Barça y ha visto que estamos en una situación comprometida. Ha permitido que se puedan inscribir a Eric y Memphis. Como el Kun aún no está resuelto esperamos que alguno de los capitanes ayude. Con el agente de Alba se contactó en mayo y a principio de junio se le envió una carta al propio Alba. Vienen de una rebaja y se les pide otra. Ellos mismos han llegado a la conclusión de que la situación es dramática. Se están portando muy bien. Harán un acto de servicio al club y cuando podamos se lo recompensaremos”.

Rebaja en General: “Los jugadores tienen un salario fijo y por bonus y lo estamos racionalizando. Hay un caso como el de Piqué en el que lo más claro era una reducción directa para poder inscribir a los fichajes. Con el resto se está negociando un aplazamiento, una supresión de bonos por titulos y hay mucha predisposición. Estamos intentando resolver primero los capitanes y luego lo trasladaremos a toda la plantilla”.

Reformas en el estadio: “Nos encontramos con unas obras urgentes en el Camp Nou y eso lo encontramos en un informe de 2019 que advertía de peligro para el público. Eran 19 patologías que han costado 1,1 millones. Gracias a esta actuación pudimos abrir ayer el Estadi. Si hubiera habido partido antes, no hubiéramos podido jugar en el Camp Nou, porque no podíamos poner en riesgo a la afición”.

Las reformas no la hizo Bartomeu: “No afrontaban lo problemas. La renovación del Estadi con la asistencia periódica de más de 80.000 personas es poco viable y comporta unos riesgos inasumibles. Hay falsedades claras. El proyecto está infravalorado. El Johan Cruyff estaba presupuestdado en cuatro millones y ha costado 20. Hay informes que demuestran que no se estaba invirtiendo en el mantenimiento de las instalaciones. Ahorraban en mantenimiento, pero ahora las reparaciones urgentes cuestan más”.





