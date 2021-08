Pasó del Barcelona al Leeds y reveló por qué el método de Bielsa es mejor que el de su ex club

Junior Firpo firmó contrato hasta 2025

El dominicano nacionalizado español Junior Firpo no estaba en los planes del Barcelona y por eso a principios de julio se anunció su transferencia al Leeds United a cambio de USD 17,6 millones. Desde entonces, el lateral se ha unido a la pretemporada de un equipo que buscará seguir haciendo historia en la Premier League después de haber cerrado en 2020/21 la mejor campaña del Siglo XXI para un club recién ascendido.

Esta semana, en diálogo con DAZN contó sus sensaciones tras sus primeros entrenamientos en su nuevo equipo, después de haber pasado dos años en el cuadro español. ”Soy un tío que nunca me voy a engañar a mí mismo, y si he hecho algo mal o bien soy el primero en decirlo. Está claro que no han sido dos años buenos, con altibajos pero más momentos bajos que altos. Pero he estado en el Barcelona dos años, no muchos jugadores pueden tener esa oportunidad”, aseguró.

El lateral de 24 años surgido del Betis reconoció que la oportunidad de unirse al cuadro catalán le llegó “demasiado pronto”: “Tendría que haber jugado más años en el Betis y no salir tan joven, sabiendo que delante tenía a Jordi Alba, que tiene 31 años y mira qué año ha hecho”. Sin embargo, no se arrepiente de haber aceptado la oferta en aquel momento: ”La decisión no digo que haya sido precipitada, porque lo volvería a hacer a día de hoy, porque es muy difícil decir no a un Barça o Madrid. Pero haciendo balance, quizá no hayan sido los mejores años”, reconoció.

Junior Firpo llegó al Barcelona en el verano de 2019 y en las dos temporadas completas como blaugrana jugó 41 partidos y anotó dos goles en La Liga, ante el Getafe en su primer curso y contra el Alavés en la última campaña. Pese a no tener demasiada presencia, disputó 24 partidos del certamen doméstico, 10 de la Champions League, uno en la Supercopa de España y seis en Copa del Rey, competición que conquistó esta pasada temporada como único título conseguido.

Junior Firpo debutó en el Leeds en un amistoso ante el Betis (Reuters)

Ahora, fue fichado por el Leeds United y rápidamente se dio cuenta que los métodos de trabajo son muy diferentes a los que acostumbraba: “Llevo dos semanas aquí y he visto más vídeos individuales que en dos años en el Barça. Ellos te explican la manera en la que quieren que juegues y lo que quieren que hagas, y eso quiere decir que lo cuidan al detalle. Ellos te han estudiado para decirte a ti cómo tienes que comportarte en cada acción. Eso llama la atención, es una forma muy diferente de trabajar”.

Es que aquí se ha encontrado con Marcelo Bielsa, cuyo estilo único lo han convertido en un Loco: “Había escuchado muchas cosas de la metodología y de la manera de trabajar, pero es distinto a todo lo que dicen”. Al ser consultado en detalle, reveló: “Un aspecto que creo que Bielsa cuida mucho es el físico, creo que al nivel al que voy a llegar a estar aquí físicamente no lo voy a estar en mi vida nunca más. Se adquiere un nivel físico increíble porque trabajamos muy duro. Es un fútbol duro, pero tanto para nosotros como para el rival. No me quiero imaginar a un jugador de calidad que tenga enfrente cómo debe ser tener a un tío encima de ti los 90 minutos, no tienes ni un metro para respirar. Será difícil jugar contra nosotros, eso seguro”.

Además, admitió que su estancia en el Barcelona le quitó la pasión por el deporte y que ahora buscará recuperarla: “Me marco el objetivo de volver a enamorarme del fútbol. He pasado dos años un poco… no te voy a decir que mal porque llegas a casa y tienes a la familia, a los niños… pero en lo futbolístico he estado un poco sin ganas de nada. Sin ganar de jugar, sin ganas de divertirme como siempre me he divertido. Yo lo que siempre he buscado jugando al fútbol es divertirme”.

En la Premier League tendrá un verdadero reto porque allí se encuentran los mejores futbolistas y equipos del planeta. En esta temporada tendrá que enfrentarse a rivales como el Liverpool, el Manchester City, el United, el Chelsea y el Tottenham, entre otros. “Vengo a una liga en la que no hay partido fácil. En la Premier tienes seis equipos que podrían ganar y es muy bonito”, aseguró. En este sentido, se mostró feliz de aterrizar en un país en donde todos los clubes buscan ganar: “En la Premier creo que hay más espacios que en La Liga, aquí no hay equipos que se queden esperando detrás de la pelota a ver qué pasa durante el partido, aquí desde el primer minuto van a buscar el partido, van a correr y hay más huecos. Yo soy un futbolista de transiciones, eso es mi mayor virtud, sobre todo la ofensiva, y el adaptarme a ese tipo de juego me costará como a todo el mundo, pero no creo que sea un cambio muy grande”.

Firpo es uno de los jugadores del Barcelona que no iba a ser tenido en cuenta por Ronald Koeman. El dominicano nacionalizado español firmó su contrato hasta 2025 y es uno de los cuatro refuerzos del Leeds del Loco Bielsa en esta ventana de transferencias. Los otros son el arquero noruego Kristoffere Klaesson, Amari Miller, un joven de 18 años que jugaba en el Birmingham City, y Jack Harrison, quien ya estaba en Elland Road a préstamo desde Manchester City pero el club decidió efectuar la opción de compra.

