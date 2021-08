Las 4 razones que llevaron a Messi a firmar por el PSG

Messi y las razones que lo llevaron a inclinarse por el PSG (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Que la billetera de los jeques árabes que manejan al París Saint Germain fue lo suficientemente gorda como para incorporar no solamente a Lionel Messi sino a otras estrellas de jerarquía mundial no es una novedad. Una vez que el Barcelona confirmó que no había posibilidades de renovar el contrato del astro argentino, desde Francia apuraron los llamados y tratativas para contar con sus servicios. Hacía rato que los parisinos soñaban con reunir a la Pulga con Neymar en el ataque y hoy lo concretaron. Sin embargo los millones que se mueven alrededor de Messi no fueron sus motivos principales para elegir al PSG.

“Se dieron muchísimas cosas y creo que no iba a estar mejor que acá en ningún lado”, fue el preámbulo de un Messi que luego enumeró por qué optó por París independientemente de lo económico. Primó lo afectivo y deportivo.

1. EL RESPALDO DE SU FAMILIA

La banca familiar, fundamental para Leo Messi (@antonelaroccuzzo)

Cuando el Barça le advirtió a Jorge Messi que sería imposible su continuidad por las trabas que había puesto La Liga española respecto a los topes salariales, la familia empezó a vivir momentos de congoja e incertidumbre. “Fueron días difíciles”, mencionó Leo. Y enseguida se puso en contacto con el brasileño Leonardo, director deportivo del PSG, para transmitirle su preocupación por la adaptación de su círculo íntimo.

“Cuando hablé con él le dije que esperaba que mi familia pueda estar bien y se pueda adaptar rápido a la ciudad y el país. Es verdad que es todo nuevo para nosotros, pero estoy preparado a nivel deportivo y familiar también. Va a ser una experiencia hermosa. Estamos en una ciudad espectacular y la vamos a disfrutar”, manifestó Lionel, que informó que su esposa e hijos volverán a Barcelona hasta terminar de acomodar todos los detalles para su mudanza definitiva.

El incondicional guiño de Antonela Roccuzzo, quien aseguró de entrada acompañarlo al destino que eligiera para su futuro profesional, fue una caricia al alma para un Messi que por primera vez en su vida experimentará con una nueva camiseta a nivel clubes. El apoyo de su compañera será vital para su estabilidad mental a lo largo de una próxima campaña en la que buscará levantar otra vez la Champions League a como dé lugar.

2. LOS AMIGOS QUE TIENE EN PSG

Messi, Neymar, Paredes, Di María y el italiano Verratti de vacaciones en Ibiza, antes de que se cerrara su fichaje al PSG

“Es un vestuario donde conozco, tengo amigos, conozco a la mayoría de la gente. Por lo que se ve de afuera parece un grupo muy sano y muy unido, eso también hace que yo haya tomado la decisión”, fue otro de los comentarios que realizó Lionel Messi en las últimas horas. Y es que la presencia de compatriotas y amigos como Ángel Di María y Leandro Paredes (también está Mauro Icardi) no fueron detalles mínimos. Además, uno de los que más fuerza hizo por su contratación es el brasileño Neymar, con el que comparte una magnífica relación.

Incluso Leo forjó buena amistad con el italiano Marco Verratti, con el que compartió algunos momentos en Ibiza durante los últimos días de sus vacaciones. Como si esto fuera poco, el rosarino conoce a la perfección a quien fuera uno de sus máximos oponentes dentro de la cancha en los clásicos ante Real Madrid: Sergio Ramos. El español fue otro de los fichajes y pese a la pasada rivalidad, comparten algo tan sagrado en el fútbol como el hambre de ganar.

3. EL CUERPO TÉCNICO ARGENTINO

Pochettino siempre le abrió las puertas del PSG a Messi (REUTERS/Albert Gea)

“Tengo buena relación y lo conozco de hace muchísimo tiempo. Somos argentinos y eso facilita mucho las cosas también”. Que Mauricio Pochettino estuviera a cargo del PSG fue un punto trascendental para el desembarco de Messi. El entrenador de 49 años siempre fue muy elogioso con su coterráneo pese a que admitió en su momento que nunca podría dirigir al Barcelona por su identificación con el Espanyol.

Leo confirmó que hubo un llamado previo antes de la firma de su contrato con el DT, que está acompañado en su cuerpo técnico por los argentinos Miguel D’Agostino (ayudante de campo y ex compañero de Poche en Newell’s a principios de los 90) y Sebastiano Pochettino, preparador físico e hijo del técnico. Además, los españoles Jesús Pérez (ayudante de campo) y Toni Jiménez (entrenador de arqueros) son dos hombres reconocidos por Messi por su extensa estadía en España. A estos se les suman el otro entrenador de arqueros, el italiano Gianluca Spinelli, y los franceses Nicolas Mayer (preparador físico), Antoine Guillotin, Vincent Brunet y Clément Gonin (analistas de video).

4. LA PLANTILLA HECHA PARA GANAR LA CHAMPIONS LEAGUE

El Barcelona de Messi fue eliminado por el PSG en los octavos de final de la pasada Champions con un holgado global de 5-2 (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Messi fue la frutilla del postre de un mercado fuerte para el PSG. Anteriormente los jeques habían invertido unos 76 millones de euros entre los fichajes del mediocampista portugués Danilo Pereira (16 millones) y el lateral derecho marroquí Achraf Hakimi (60 millones). Sin embargo también habrán desembolsado importantes cifras por las firmas del arquero italiano Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos y el volante neerlandés Gerginio Wijnaldum.

A Pochettino le sobran figuras ya que en el plantel disponía del arquero costarricense Keylor Navas, los brasileños Marquinhos, Rafinha Alcántara y Neymar, los argentinos Di María, Paredes e Icardi, los franceses Presnel Kimpembe y Kylian Mbappé, y el alemán Julian Draxler, entre muchos otros. Es cierto que todos se dejaron llevar por la tentación de los millonarios salarios pero también persiguen la meta común de levantar la Champions League.

“Es una plantilla que está hecha para ganar y para pelear por la Champions, que es el objetivo que yo tenía a nivel personal. Intentar conseguir otra Champions y poder hacerlo acá sería algo extraordinario para mí en lo personal y para el club, que lo busca hace muchos años. Estuvieron muy cerquita en los últimos años y ojalá este sea”, concluyó al respecto Messi.

SEGUIR LEYENDO: