Tras cerrar a Sergio Ramos, PSG busca a su cuarto refuerzo para armar un súper equipo: la estrella mundial en la mira

PSG cuenta con un plantel plagado de estrellas (REUTERS/Benoit Tessier)

Desde hace varias temporadas el Paris Saint Germain tiene un claro objetivo: ganar la Champions League. Si bien la entidad francesa viene gastando importantes sumas de dinero para alzar la Orejona, siempre se quedó en el camino. La pasada temporada fue eliminado en semifinales y la anterior llegó a la final.

Ante este panorama, el club de la capital gala volvió a apostar por fuerza en esta ventana de transferencias. Luego de lograr la renovación de Neymar, fichar a Georginio Wijnaldum (le ganó la pulseada al Barcelona), Achraf Hakimi y Sergio Ramos y tener prácticamente cerrado a Gianluigi Donnarumma, los dirigidos por el argentino Mauricio Pochettino tienen a otra estrella mundial en su radar para formar un súper equipo.

Paul Pogba viene de destacarse en la Eurocopa (REUTERS/Franck Fife)

Según informa el diario L’Equipe, PSG irá a la carga por Paul Pogba, figura del Manchester United y la Selección de Francia. El rotativo informa que el mediocampista de 28 años no vería con malos ojos jugar en su país y su precio rondaría entre 50 y 60 millones de euros, un monto más que asumible para los qataríes que comandan las acciones del equipo. Un dato que podría ser clave en esta negociación es que su contrato con los Diablos Rojos caduca a mediados de 2022 y aún no recibió ninguna oferta para extender su vínculo.

Vale destacar que los franceses, hasta el momento, solamente desembolsaron dinero para lograr el desembarco de de Achraf (le pagó al Inter 60 millones de la moneda europea), ya que el resto llegó en condición de libre: Wijnaldum (del Liverpool) y Ramos (Real Madrid). Donnarumma, que se podría oficializar tras la Eurocopa, optó por no renovar con Milan.

No obstante, para no tener complicaciones con el Fair Play Financiero, los parisinos también deberán desprenderse de algunas de sus figuras. En la nómina de salida podrían estar algunos de los jugadores que no son prioridad para Pochettino, como el arquero francés Alphonse Aréola, el mediocampista brasileño Rafinha Alcántara, el volante español Pablo Sarabia y el centrocampista senegalés Idrissa Gana Gueye. En esta lista también podrían aparecer los argentinos Leonardo Paredes y Mauro Icardi.

Paul Pogba viene de tener una gran temporada, pese a no lograr ningún título con el United o su selección. El mediocampista convirtió 6 goles y brindó 10 asistencias en 42 presentaciones con la camiseta del club inglés.

En caso de concretarse su arribo, el ex Juventus se sumaría a la constelación de estrellas que también integran otros futbolistas, como Keylor Navas, Marquinhos, Marco Verratti, Ángel Di María y Kylian Mbappé.

