Joan Laporta habló de la renovación de Messi: “Me gustaría decir que Leo se queda, pero no puedo aún”

El contrato del Barcelona y Lionel Messi expiró. Este 1 de julio el delantero ha dejado de ser jugador de la institución y por lo tanto se encuentra con la libertad de acción de poder decidir cuál será su destino. Pese a que del lado catalán afirman que las negociaciones están encaminadas y creen que pronto habrá un acuerdo para que el astro continúe vistiendo la camiseta azulgrana, las horas pasan y la incertidumbre comienza a crecer.

Aunque ambas partes vienen negociando desde hace varias semanas, el acuerdo oficial nunca llegó. Con la intención de llevar calma a los aficionados del club y de esclarecer la situación, el presidente Joan Laporta, en diálogo con el programa El Transistor, de Onda Cero, explicó qué está dilatando la rúbrica de un nuevo vínculo.

“Nosotros queremos que se quede y Leo quiere quedarse, va todo bien encaminado, nos queda el tema del fair play, estamos en el proceso para encontrar la mejor solución para las dos partes. Me gustaría anunciarle que se queda pero en estos momentos no puedo decirlo porque estamos en proceso de buscar la mejor solución para ambas partes”, comenzó su relato el mandatario. Y luego, recalcó: “Va bien encaminado. Es un tema de fair play, básicamente”.

De este modo, Laporta se mostró positivo con las gestiones aunque el avance de la renovación también estará atado a algunas salidas del plantel que engrosan la masa salarial. Desde el lado de Messi, el enfoque está centrado 100% en ser parte de un equipo competitivo que dé pelea por la Champions League y el tema financiero está en un segundo plano. Cabe destacar que Barcelona, desde hace un tiempo, atraviesa una importante crisis económica y por tal razón en este mercado de pases prácticamente incorporó a futbolistas que llegan en condición de libre (Sergio Agüero, Eric García y Memphis Depay).

Para graficar la delicada situación financiera de conjunto azulgrana, el presidente manifestó que “si el Barça se ahorra 10 millones de euros de una ficha, solo podrá gastar 2,5 millones en una nueva”. Por esta razón, la entidad planea ofrecer un contrato de larga duración (e incluso ofrecerle un cargo como embajador tras su retiro), para poder fraccionar el salario.

El rosarino, que jugó toda su vida como profesional con la camiseta azulgrana, en el pasado fue vinculado con otras instituciones, como Manchester City, Paris Saint Germain e Inter.

La Pulga, que actualmente se encuentra abocado a su participación con la selección argentina en la Copa América de Brasil 2021 (el sábado disputará los cuartos de final ante Ecuador), fue la principal figura de los comandados por Ronald Koeman la pasada temporada. El delantero de 34 años marcó 38 goles -fue el máximo goleador de La Liga de España, con 30 tantos- y brindó 11 asistencias en 47 partidos. Si bien fueron eliminados en octavos de final de la Champions League (cayó ante PSG) y finalizaron en la tercera colocación en el torneo local, los azulgranas se quedaron con la Copa del Rey.

Laporta también se refirió a la Superliga, el proyecto que buscaban lanzar los principales clubes de Europa. “En el mercado no hay dinero, hay que remover y cambiar cosas, por eso salió este proyecto”. No obstante, aclaró que la creación de un nuevo torneo no implicará que el club pierda el interés por el torneo local: “El Barça querrá ganar La Liga cada año”.

“Cuando llegué en el 2003, y como era todo nuevo, hicimos una pequeña revolución y salió todo bien. Ahora estoy rejuveneciendo y la gente está muy ilusionada. El reto es mayúsculo porque se nos va a exigir mucho y me gusta porque estoy preparado”, concluyó el mandatario.

