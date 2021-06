“Es problemático y tiene un ego desmesurado”: explosivas declaraciones de un ex jugador de Francia contra Mbappé

Kylian Mbappe, en el ojo de la crítica (EFE/EPA/Zsolt Szigetvary)

Desde hace rato Kylian Mbappé está sentado en la mesa de los grandes futbolistas de la actualidad a nivel internacional. De hecho muchos lo ponen por encima de las figuras de Lionel Messi, Cristian Ronaldo y Neymar, por caso. Nadie duda de la jerarquía del campeón del mundo con la selección francesa en Rusia 2018 pero eso no lo exime de la crítica.

“Es el líder en el campo, que no se preocupe (...) Pero que lleve eso más allá del campo, me molesta. Creo que Didier Deschamps ya no puede manejarlo y es problemático. Es incluso asombroso que deje a Mbappé hacer tantas cosas y dispersarse. Su ego es desmesurado. Ha sido problemático desde el inicio de la Euro”, analizó el ex integrante de la selección francesa y hoy comentarista de la RMC Jérome Rothen.

Haciendo referencia al enfrentamiento que tuvo Mbappé con Olivier Giroud previo a la Eurocopa, el ex futbolista del Mónaco y PSG (paradójicamente los equipos de Kylian) ahondó: “Esperamos mucho más de él. Todo el mundo piensa que es uno de los mejores jugadores de Europa, pero si enseguida le colocas en la categoría top no te puedes conformar con un pase a Benzema y un duelo físicamente ganado que da el empate de Griezmann ante Hungría”.

Jérome Rothen, sin piedad contra Mbappé

Rothen, que disputó con los Blues la Copa Confederaciones 2003 y la Eurocopa 2004, fue durísimo con su descargo. La negativa observación tuvo más líneas respecto al lanzamiento de tiros libres: “¿Es consciente de que no tiene la clase de algunos en jugadas a balón parado? A lo mejor los mete en los entrenamientos, pero yo veo todos los partidos de Mbappé. ¿Alguien recuerda un magnífico tiro libre suyo? ¿A 25 metros? En cambio, me acuerdo de los de Griezmann, Pogba... Ya son dos, un zurdo y un diestro. Entonces, ¿qué está haciendo ahí?”.

Este lunes, Francia se las verá con Suiza por los octavos de final de la Eurocopa y Mbappé tendrá otra oportunidad para demostrar su valía. El andar del último campeón mundial no fue del todo convincente en la primera ronda de la Euro: luego del triunfo por la mínima ante Alemania (1-0), empató 2-2 con Portugal e hizo lo propio 1-1 ante Hungría. Mbappé disputó los 90 minutos en todos los encuentros pero tuvo la pólvora mojada y todavía no convirtió tantos.

EL PSG LE RENOVÓ EL CONTRATO AL HERMANO DE MBAPPÉ

Ethan Mbappé, quien milita en las juveniles del club parisino, firmó su contrato hasta 2024 en un claro movimiento de las autoridades para retener al crack francés. El delantero de 22 años tiene vínculo en París hasta mediados del año próximo y existen contactos permanentes con el Real Madrid, que quiere llevárselo. Por el momento no hubo avances por su posible extensión de contrato.

