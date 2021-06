Paris Saint Germain mueve sus fichas para retener a Kylian Mbappé: el gesto de la dirigencia con su hermano Ethan

Ethan, hermano de Kylian Mbappé, ha firmado un contrato hasta 2024 con el Paris Saint Germain (Foto: @PSG_Inside)

Mientras que el Paris Saint Germain desconoce cuál será el futuro de Kylian Mbappé, no se queda de brazos cruzados: el club francés ha renovado el contrato de su hermano menor Ethan, quien ha firmado un contrato juvenil hasta 2024. El joven futbolista de 15 años ha sellado un acuerdo a largo plazo con la entidad que pretende también atar a su hermano en breve.

Ethan ha jugado para los equipos juveniles del PSG y su renovación fue anunciada junto a la de otra promesa del equipo, Senny Mayulu, también nacido en el 2006. Ambos firmaron un contrato para las próximas tres temporadas con el elenco parisino.

Desde hace meses, el Paris Saint Germain intenta renovar la ficha de un Kylian Mbappé que actualmente se encuentra con Francia en la Eurocopa 2020. Le queda un año de contrato y cada vez son más fuertes los rumores que lo vinculan al Real Madrid.

El futuro de Kylian Mbappé es una incógnita (Foto: REUTERS)

Según informaron medios franceses, el delantero de 22 años tomó la decisión de no continuar en el PSG.La gran estrella del conjunto que dirige Mauricio Pochettino termina su actual contrato en junio de 2022 y el futbolista quiere cambiar de aires, según informó el periodista Daniel Riolo de la RMC. S

“Todo el mundo sabe lo que me une a este club. Siempre he estado agradecido al presidente y a todos mis entrenadores. Lo que yo quiero es ganar, sentir que estoy en un lugar en el que puedo hacerlo. En el que haya un proyecto sólido a mi alrededor. Como fútbol, vivo para el fútbol, por lo que para el proyecto deportivo es esencial”, dijo Mbappé el mes pasado en diálogo con el Canal +.

Kylian Mbappé podría convertirse en jugador del Real Madrid cuando termine su contrato con el PSG (Foto: REUTERS)

Mbappé también habló recientemente sobre su futuro con la revista France Football y generaron incertidumbre en un PSG que busca alternativas para seducirlo y convencerlo de seguir en el equipo: “No necesariamente necesito ir rápido. Tengo que tomar la decisión correcta, lo cual es difícil, y darme todas las oportunidades para tomar una decisión. Estoy en un lugar en el que me agrado, en el que me siento bien. ¿Pero es este el mejor lugar para mí? Todavía no tengo la respuesta.”

