La sorpresiva apuesta de Juventus en caso que Cristiano Ronaldo decida marcharse

Cristiano Ronaldo aún no definió su futuro (REUTERS/Alberto Lingria)

Pasan los días y el futuro de Cristiano Ronaldo sigue siendo una verdadera incógnita. Pese a sus muy buenos números en la pasada temporada (marcó 36 goles -fue el máximo goleador de la Serie A, con 29 conquistas- y brindó 4 asistencias en 44 presentaciones), el portugués quedó señalado como uno de los culpables de la irregular temporada de la Juventus.

Incluso el propio futbolista alimentó los rumores de salida pese a tener un año más de contrato con el club de Turín. “Juego al más alto nivel desde hace dieciocho años, eso no me hace ni cosquillas. Lo que venga, va a ser para mejor. Independientemente de si sigo (en la Juventus) o salgo, eso no es lo más importante en este momento”, expresó en medio de la Eurocopa, certamen que lo tiene como el principal artillero, con 5 gritos en 3 partidos.

Con este panorama planteado, el diario Tuttosport informa que la Vecchia Signora tiene un plan en caso que el luso decida marcharse en búsqueda de nuevos objetivos. Desde el entorno de CR7 vienen estudiando desde hace un tiempo la posibilidad de desembarcar en Manchester United (con la camiseta de los Diablos Rojos brilló durante seis temporadas y conquistó 10 títulos) o Paris Saint Germain.

Dusan Vlahovic, goleador de Fiorentina, en la mira de Juventus (REUTERS/Alberto Lingria)

El apuntado es el serbio Dusan Vlahovic, la gran figura de la Fiorentina. El centrodelantero de 21 años tuvo una destacada pasada temporada, al anotar 21 goles y brindar 2 asistencias en 37 partidos de la Serie A. Fue el cuarto máximo goleador del campeonato, sólo superado por Cristiano, Romelu Lukaku y Luis Muriel.

La Juve, consciente de que no será fácil convencer a Rocco Commisso de desprenderse de uno de sus principales futbolistas luego de venderles a Federico Chiesa hace poco, estudia la chance de incluir dentro de la negociación al arquero Mattia Perin, ya que los de Florencia podrían vender al polaco Bartlomiej Dragowski (pretendido por Inter , West Ham y Wolverhampton). Otro dato importante es que el Serbio también cuenta con otro interesado: Borussia Dortmund de Alemania.

El rotativo italiano, no obstante, advierte que la Vecchia Signora cuenta con otras dos opciones en caso que lo de Vlahovic no llegue a buen puerto. Esos nombres son los del argentino Mauro Icardi, un futbolista que es una debilidad de la institución desde que irrumpió en Inter, y el brasileño Gabriel Jesús.

La partida de Cristiano Ronaldo dejaría un hueco importante de llenar en la ofensiva, ya que para la posición de delantero centro Massimiliano Allegri sólo cuenta dentro de su plantel con el español Álvaro Morata. Los otros atacantes son Federico Chiesa, Dejan Kulusevski, Federico Bernardeschi y Paulo Dybala.

SEGUIR LEYENDO: