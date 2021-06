Manchester United prepara una millonaria oferta para Cristiano Ronaldo: la figura mundial que entraría en la negociación

Cristiano Ronaldo podría alejarse de Juventus (REUTERS/Alberto Lingria)

“Juego al más alto nivel desde hace dieciocho años, eso no me hace ni cosquillas. Lo que venga, va a ser para mejor. Independientemente de si sigo (en la Juventus) o salgo, eso no es lo más importante en este momento”, expresó Cristiano Ronaldo en conferencia de prensa, disparando aún más los rumores con respecto a su futuro.

El regreso de Massimiliano Allegri como entrenador, sumado a su elevado salario y la pérdidas de ingresos que tuvo la institución producto del coronavirus, hicieron que el escenario cambiara por completo para CR7, quien dejó de ser la piedra fundamental del proyecto en Turín.

Cristiano Ronaldo hizo historia ante Hungría

Con este panorama planteado, la Vecchia Signora estaría dispuesta a escuchar ofertas por el delantero, que viene de hacer historia en la Eurocopa. Con un doblete en la victoria por 3 a 0 ante Hungría, el futbolista rompió un impresionante récord: llegó a 11 tantos, superó a Michel Platini (9) y se convirtió en el máximo goleador en toda la historia del máximo certamen europeo. Como si fuese poco, el portugués también quedó a tres tantos de igualar al iraní Ali Daei (109) como el máximo anotador a nivel selecciones.

Si bien desde Italia apuntan que la primera opción de Cristiano sería recalar en París Saint Germain para conformar un tridente de ensueño con Kylian Mbappé y Neymar, quien hace algunas semanas le abrió públicamente las puertas de la institución, el Daily Mail advierte que Manchester United se encuentra al acecho para repatriarlo.

Cristiano Ronaldo supo brillar con la camiseta del Manchester United (Reuters/Jason Cairnduff/File Photo)

El rotativo inglés sostiene que los Diablos Rojos le ofrecerán al futbolista un sueldo anual cercano a los 20 millones de euro s. Incluso desliza que dentro de la operación podría ingresar el francés Paul Pogba, quien militó en la Juve entre 2012 y 2016 y desde hace varias temporadas buscan contratarlo nuevamente. Lo del francés toma fuerza debido a que su vínculo caduca a mediados de 2022.

Pese a sus muy buenos números (marcó 36 goles -fue el máximo goleador de la Serie A, con 29 conquistas- y brindó 4 asistencias en 44 presentaciones), Cristiano Ronaldo quedó señalado como uno de los culpables de la irregular temporada de la Juventus.

Pogba podría regresar a la Juventus

Vale destacar que el luso, que en las ultimas horas fue noticia por un gesto que provocó una caída en las acciones de Coca Cola, supo brillar con la camiseta del Manchester United, entidad a la que recaló luego de su irrupción en Sporting Lisboa. En sus seis temporadas en Inglaterra, el deportista conquistó 10 títulos: una FA Cup, dos Copa de la Liga, tres Premier League, dos Community Shield, una Champions League y un Mundial de Clubes.

