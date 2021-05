Simeone declaró por qué fue el mejor año para ser campeón con el Atlético Madrid y reveló su premonitoria recomendación a Ángel Correa

Diego Pablo Simeone lo hizo de nuevo. El entrenador que irrumpió en España para cambiar la historia del Atlético Madrid le volvió a plantar cara a los dos gigantes del país y se quedó con el título de liga. Luego de la conquista por el triunfo como visitante ante Valladolid por los goles de Ángel Correa y Luis Suárez, el Cholo compartió sus sensaciones por la estrella.

“En un año complejo, tan difícil, en el que muchos amigos y familiares murieron, hinchas del Atlético Madrid y otros equipos. Que salga campeón el Atlético este año es diferente porque fue difícil como nuestra historia, los objetivos cumplidos, siempre nos costó mucho. Este fue uno de los mejores años para salir campeón ”, enfatizó Simeone, que logró su octavo título en 10 años al mando del Colchonero.

En la misma sintonía, completó: “Son diferentes, otros momentos, otra situación. El mundo hoy vive una situación muy triste, dura, difícil. Ojalá que hayamos podido darle una alegría a la gente que seguramente en este tiempo la pasó muy mal”.

El Cholo subrayó que sus dirigidos estuvieron 32 fechas en el primer lugar de la tabla y agradeció sobre todo a los que menos jugaron: “Tuvieron un respeto con el grupo y conmigo enorme”. Más tarde fue el tema de personalizar y, al ser consultado por su compatriota Ángel Correa, reveló: “ Le vengo diciendo hace un montón de tiempo que tenía que hacer un gol de puntín . Él jugaba al baby fútbol, gambetea y de esa forma no le da tiempo a reaccionar al arquero. Terminó haciendo una temporada extraordinaria, su llegada a la selección se la merece. Supo sufrir y crece día a día desde la humildad”.

El abrazo entre Simeone y Correa, protagonistas principales del título de liga del Atlético Madrid (REUTERS/Juan Medina)

Lógicamente también hubo flores para Lucho Suárez, máximo artillero del equipo (21 gritos) y autor del segundo tanto que sirvió para el triunfo del título: “Es Suárez. Habla por sí solo el apellido”.

“Lo primero que se me viene es reírme, una sonrisa. Me sale naturalmente reírme, no entiendo el porqué. Es una alegría que me nace de adentro y que pudimos volver a hacerlo. Hoy en mi soledad previa al partido recordaba cuando dejábamos el Vicente Calderón viendo si seguíamos o no. La gente me preguntaba si me quedaba y yo decía que sí, porque creía que el club tenía futuro. Y no me equivoqué, tenía futuro”, expresó más tarde el DT de 51 años que cosechó su décio título desde el banco (había sido campeón con River y Estudiantes de La Plata en Argentina).

¿Qué sucederá con él en el futuro inmediato? “La gente se cansa, no tengo dudas. Se aburre, se cansa. Pero soy muy cabeza dura, cuando aquella tarde nos despedimos del Calderón, no le erré. Eso sí me pone contento porque sé que el club todavía puede seguir creciendo. Ojalá podamos ayudar para seguir creciendo”, dejó entrever su continuidad.

Y concluyó mencionado a otras patas importantes del logro del Aleti: “El club hizo un enorme trabajo de la mano de Miguel (Gil Marín, propietario), Enrique (Cerezo, propietario y presidente) y toda la gente que no se ve pero le dio estabilidad, más allá de los resultados necesarios para desarrollarlo. Ellos fueron continuos y siempre buscaron que pase esto. No estar acá festejando con ellos me da bronca pero seguramente nos uniremos con un lindo abrazo”.

