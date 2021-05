Real Madrid tendría definido a su nuevo entrenador: los detalles de la oferta para el apuntado a ser el reemplazante de Zinedine Zidane

Zinedine Zidane habría tomado la decisión de dejar el Real Madrid (EFE)

Cuando resta sólo una fecha para el final del campeonato en España, el Atlético Madrid llegará a la definición con dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid tras el triunfo agónico ante el Osasuna. Todo parecía indicar que el gol de Nacho le daría la ventaja a los dirigidos por Zinedine Zidane de cara a la jornada decisiva, pero la aparición de Luis Suárez cambió las ecuaciones y es el Aleti el que tiene más chances de coronarse campeón de La Liga.

Frente a este escenario, luego de quedar eliminado en las semifinales de la Champions League contra el Chelsea, y a la espera de que los de Simeone no superen al Valladolid y que la Casa Blanca le gane al Villarreal en Valdebebas para festejar el bicampeonato, el futuro de Zidane en el banco de los Merengues no está asegurado. Según reveló en las últimas horas la cadena de radio Onda Cero, el DT francés ya les habría comunicado al plantel que no continuará en el equipo la próxima temporada.

Antes estos rumores, uno de los medios más reconocidos en Italia indicó que Florentino Pérez ya habría elegido al reemplazante de Zizou. Según informó La Gazzetta dello Sport, el recientemente reelegido como presidente del Real Madrid ya le habría hecho una oferta a Massimilano Allegri, el entrenador que ganó varios títulos en Juventus. El contrato para el que sería el elegido para sentarse en el banco de la Casa Blanca incluiría un vínculo por los próximos dos años a razón de 10 millones de euros por temporada.

Massimiliano Allegri se encuentra sin club tras un excelente paso por Juventus (Reuters)

Es más, el periódico italiano añadió que el Real Madrid se guardaría la chance de extender la relación por un año más, lo que determinaría que la oferta alcanzaría las tres temporadas. Es importante recordar que el DT de 53 años se despidió de la Vecchia Signora en 2019 tras cinco años junto al equipo. En este tiempo, la Juve ganó cinco Scudettos y otros seis títulos para alcanzar un total de 11 al comando del conjunto de Turín.

Además de la posibilidad de Allegri, la prensa británica también sumó un nombre a la lista de posibles reemplazantes para Zidane. El Daily Mirror postuló que un ex Real Madrid como Carlo Ancelotti podría volver a la Casa Blanca. Carleto, que ya dirigió al Real Madrid entre 2013 y 2015, fue el encargado de conquistar la ansiada Décima Champions para los Merengues en aquella recordada final en Lisboa ante el Atlético Madrid que estuvo a un paso de levantar la Orejona. En esa misma temporada, el equipo del DT italiano también ganó la Copa del Rey tras vencer en la final al Barcelona.

Otro de los nombres que podría sumarse como candidato es el de un viejo conocido e ídolo del club como Rául, quien acaba de terminar la campaña como entrenador al frente del Real Madrid Castilla. Por su pasado glorioso en la institución, la llegada de González también podría ser una opción para el buzo de DT de la Casa Blanca.

Zidane ya avisó. “No sé lo que va a pasar. Estoy aquí, eso sí, mañana vamos a jugar y faltará el último partido. El resto no sé, puede pasar de todo, es el Real Madrid”, afirmó el francés que podría estar viviendo sus últimas horas como entrenador de un equipo al que condujo a 11 títulos, entre ellos tres Champions League consecutivas.

La Casa Blanca podría acabar la temporada sin títulos (Reuters)

SEGUIR LEYENDO: