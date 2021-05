Fuerte confesión del Kun Agüero en Twitch sobre el penal errado ante Chelsea: “Sentí que había hecho una cagada”

Kun Agüero habló en Twitch sobre el penal errado ante Chelsea

Finalmente, el Manchester City terminó consagrándose campeón de la Premier League, pero el fin de semana el título se le postergó por la derrota ante Chelsea en la que el Kun Agüero falló un penal por definir de forma soberbia. El atacante argentino se disculpó rápidamente en las redes sociales pero ahora hizo un descargo a través de Twitch.

Este miércoles, en su regreso a las transmisiones en vivo, Agüero habló por primera vez sobre esa definición que quedó en las manos del arquero Édouard Mendy. Si bien no ocultó su enojo, hizo hincapié en “el fútbol da revancha”.

“Lo del otro día que la piqué, bien. Decidí eso y, bueno, ya está. En ese momento estaba un poco, digamos después del partido, caliente. Se perdió y todo. Y nada, sentí que había hecho una cagada”, analizó el Kun.

* La definición del Kun Agüero en el penal

“Pero, bueno, al final quise poner algo porque sentí eso. Y no sé si tenía que pedir disculpas o no, pero a veces uno lo que siente, intenta ponerlo. Sentí eso, y lo puse. Después, nada, después todo bien. Contento. Estamos arriba, tranquilo. Lo bueno es que el fútbol siempre después te da revancha, así que se tiene que demostrar en la cancha. Tranqui. Seguro me habrán puteado, pero no pasa nada”, agregó el delantero de los Citizens.

En su equipo han dado vuelta la página, ya que el Manchester City logró consumar la obtención de una nueva liga, la séptima en la historia del club y la quinta para el ex Independiente. Su próximo objetivo será la final de la Champions League, justamente ante Chelsea, que se jugará el próximo 29 de mayo en Portugal porque la UEFA decidió cambiar de sede.

Kun Agüero es el máximo goleador y el jugador con más trofeos en la historia del Manchester City (Foto: EFE)

Agüero, que es el máximo goleador de la historia del City con 258 goles en 388 partidos, es además el futbolista que más títulos ha ganado en este club. Tiene 15 trofeos en sus 10 temporadas, y podría lograr uno más si el equipo de Pep Guardiola consigue la ansiada Orejona.

