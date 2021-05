En un partido para el olvido de Agüero, Manchester City perdió sobre la hora con Chelsea y se privó de gritar campeón

Billie Eilish publica un relato fotográfico de sus 19 años de vida junto con un audiolibro

Entre su inminente álbum, “Happier Than Ever” y el exitoso documental “The World’s A Little Blurry”, la estrella pop editó un libro a partir de su álbum de fotos, que sale el 11 de mayo. También rompió récords en Instagram por su cambio de look y su tapa en la edición británica de Vogue