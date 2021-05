Una estrella de la Premier League golpeó a una persona en la calle y fue filmado por el agredido

Oli McBurnie arrestado depues de pelea callejera

El Sheffield United no tuvo una buena temporada a lo largo del año y desde hace varias jornadas se decretó su descenso a la Segunda División del fútbol británico. Como si fuese poco, una de sus principales figuras, como lo es Oliver McBurnie, fue noticia por protagonizar una feroz pelea en las calles de Knaresborough, North Yorkshire.

El centrodelantero de la selección de Escocia fue noticia durante el fin de semana al ser el protagonista de un video que se hizo viral en las redes sociales en la que mantuvo un fuerte altercado contra un hombre que lo filmaba.

El agredido fue Elliott Wright, un corredor de seguros y simpatizante del Leeds United, de 21 años. Según informa el diario The Sun, el joven vio al futbolista teniendo una discusión con una mujer y le solicitó que se calmara. Luego, se burló por el descenso de su equipo.

Oli McBurnie tuvo una pelea en la calle

“Estábamos caminando y lo vi discutiendo con una chica. Estaba con dos de mis compañeros y él se estaba volviendo un poco agresivo y un poco ruidoso. Le dije que se relaje, que no puede ser peor que descender. Parecía estar bien al principio. Él estaba diciendo que guardemos nuestro teléfono. Y luego me golpeó. Me ha golpeado un par de veces y uno de mis compañeros lo arrastró lejos de mí”, explicó.

Ante este hecho, el deportista fue interrogado por agentes de la policía de North Yorkshire. Un portavoz de las fuerzas informó que “un hombre de 24 años de Knaresborough ha sido arrestado en relación con un incidente que involucró a otro hombre que fue agredido. La víctima de 21 años sufrió heridas en la cara durante el incidente, que ocurrió poco antes de las 8:30 pm del sábado 8 de mayo en High Street, Knaresborough. El hombre arrestado de 24 años permanece bajo custodia en este momento. Se pide a cualquier persona que haya presenciado el incidente que se ponga en contacto con la policía”.

McBurnie, que recaló en su actual club en agosto de 2019 luego de pagarle una cifra cercana a los 20 millones de euros al Swansea City, no tuvo la temporada que esperaba, ya que una lesión lo alejó mucho tiempo de las canchas. Llegó a disputar 25 partidos, en los que marcó un gol (ante Leicester, por la Premier League) y brindó una asistencia (contra Liverpool).

Esta no es la primera vez que el atacante es noticia por cuestiones extra futbolísticas. A principio de 2020 la FA lo advirtió por su conducta en el clásico entre Swansea y Cardiff. Se sentó junto a los fanáticos y realizó gestos obscenos en las gradas. En julio de ese mismo año también fue multado con 30 mil libras por conducir alcoholizado.

McBurnie, que no juega desde abril por una fractura en el pie, trabaja a contrarreloj para poder representar a Escocia en la Eurocopa

