El épico gol que el arquero argentino Cristian Álvarez convirtió sobre la hora en España

Al Zaragoza le quedaba la última bala en la recámara y fue Bermejo quien envió el centro al área del Lugo en busca de una cabeza salvadora que batiera al arquero rival y decretara la conquista de un punto en suelo gallego. Cristian Álvarez, quien se había ido de excursión a la ofensiva sabiendo que era la jugada final del partido, tuvo 1% de posibilidades y 99% de fe para conectar el balón y sentenciar el 2-2 al minuto 96.

“No he pensado. Ahora estoy empezando a tomar un poco de dimensión de lo que ha pasado. La verdad es una felicidad enorme, muy grande, mucha satisfacción porque encontramos el empate que estábamos buscando y merecimos por el volumen de juego que habíamos tenido y sobre todo por situaciones. Creo que hemos tenido las más claras nosotros”, declaró todavía incrédulo el arquero argentino en el campo de juego.

El rosarino de 35 años que surgió en las inferiores de Central y también se puso el buzo de guardameta en San Lorenzo, Espanyol de Barcelona, Rayo Vallecano y Cerro Porteño antes de desembarcar en los Maños, relató su extraño tanto: “Centra Berme (Bermejo) y entro en carrera, no sé, yo creo que le pego con el ojo o con la cara porque salto con un defensa de ellos. Y entró, no sé, me gustaría verlo porque pasó todo muy rápido”.

Lo cierto es que el Zaragoza no atraviesa su mejor momento deportivo en la actualidad: el equipo que supo codearse con los grandes en la máxima divisional española por mucho tiempo ahora pelea por la permanencia en la segunda categoría. Mientras se disputa la fecha 37 del campeonato (son 42 en total), está en el puesto 15 a cinco unidades de la zona de descenso y todavía mucho de sus rivales directos deben completar su agenda.

Lo positivo es que Lugo marcha anteúltimo, por eso este era una final anticipada por la permanencia. “El haber insistido, no habernos dejado ir nunca, ya se ve cómo sufrimos los partidos, cómo al final el equipo estaba todo junto, todos abrazados... todos sabemos la importancia de lo que nos estábamos jugando y que estos momentos son claves. Entonces esto es una alegría para el equipo y el grupo que trabaja semana tras semana”, concluyó el héroe.

Los dos conjuntos que tienen encaminado el ascenso son Espanyol de Barcelona y Mallorca, que en las próximas fechas podrían cumplir su objetivo. Además, Almería, Leganés, Girona, Sporting de Gijón y Rayo Vallecano luchan por meterse en el playoff de cuatro equipos que irán por el tercer ascenso.

