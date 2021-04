Neymar reveló a qué se quiere dedicar cuando se retire del fútbol: “Es una de las cosas que más amo hacer”

Neymar quiere ser jugador de póker profesional cuando abandone el fútbol

“Es una de las cosas que más amo hacer”. Neymar varias veces se mostró jugando torneos de póker en su papel como embajador de una empresa patrocinadora, pero las declaraciones que lanzó en las últimas horas dan un paso más en ese sentido: aseguró que pretende convertirse en jugador profesional una vez que abandone el fútbol.

El brasileño brindó una entrevista al medio francés CNews en la que específicamente habló sobre su vínculo con el póker y esquivó el tema sobre su negociación con el París Saint Germain para extender su contrato, más allá de que en las últimas horas se filtró el dato de que el club pretende firmarlo hasta el 2027 cuando él ya cumpla 35 años.

Ney reconoció que es “verdad” que quiere convertirse en jugador profesional de póker cuando deje las canchas y explicó: “Me siento muy a gusto y creo que después de jugar al fútbol podré hacer torneos, viajar para jugar torneos en los que siempre he querido participar y en los que no pude hacer por mi agenda y mi carrera. Entonces, cuando termine mi carrera futbolística, esa es una de las cosas que voy a hacer, viajar para jugar este tipo de torneos”.

El atacante de 29 años explicó que se inició como jugador de póker durante la concentración del Mundial 2014 que se celebró en su país: “Muchos compañeros jugaban y terminé aprendiendo por ellos. Miré desde afuera y luego me interesé por el juego. Pensé que era genial la forma en que jugaban y me terminé enamorando”.

Durante sus días en el Barcelona compartió muchas partidas con Gerard Piqué y actualmente en París sus cómplices son Keylor Navas y el argentino Leandro Paredes: “Es una forma de unir al grupo, de pasar más tiempo juntos. Y también para aprender el juego, para saber quién es el que más miente”. A tal punto llegó su fascinación por esta disciplina, que bautizó a su perro con el nombre póker.

Neymar se abraza con su cómplice de póker Paredes tras la clasificación en Champions League (Foto: EFE)

Mientras las especulaciones cambian día a día alrededor de su futuro, Neymar aseguró tras clasificar a semifinales de Champions League que se encuentra cómodo en Francia y allanó el camino de su continuidad: “Evidentemente, me siento muy cómodo y como en casa aquí en el PSG. Me siento más feliz que antes”. Después de eso, y al mismo tiempo que en Barcelona no pierden las esperanzas de ficharlo nuevamente, el diario local L’Equipe informó que las tratativas están encaminadas. Si bien inicialmente se barajó un nuevo vínculo hasta 2024, ahora el escenario se modificó y están dialogando para que el papel esté firmado hasta 2027.

