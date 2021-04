“Desháganse de Cristiano Ronaldo”: salió la la luz el consejo de un ex entrenador de la Juventus a la dirigencia

El técnico no quedó conforme con la actitud del portugués durante su estadía en la Juventus. Foto: REUTERS/Alberto Lingria





Cristiano Ronaldo llegó a la Juventus en 2018 con la misión de ganar la Champions League. El máximo objetivo del equipo italiano contribuyó para que la entidad de Turín invirtiera una cifra cercana a los 100 millones de euros para incorporar al astro portugués que brilló en el Manchester United y el Real Madrid.

A pesar de la fortuna invertida y la esperanza depositada en el delantero, la Orejona le fue esquiva a la Vecchia Signora y para Massimiliano Allegri, el entrenador que estuvo al frente del equipo entre 2014 y 2019 uno de los motivos se amparan en la presencia de la estrella lusitana.

“Deshazte de Ronaldo. Está bloqueando el crecimiento del equipo y del club”, fue la presunta frase que le habría dicho el estratega a la dirigencia. Según informó el medio La república, el entrenador responsabilizó al galáctico sobre la ausencia de la Champions League en las vitrinas (la ganó 2 veces y la última fue en 1996).

Sin embargo, el pedido de Allegri no fue tenido en cuenta. Cristiano Ronaldo se quedará en la Juventus, según anticipó en los últimos días el vicepresidente del club, Pavel Nedved, quien consideró que el crack portugués “es intocable” y “tiene un año más de contrato”.

El checo alejó así las versiones de una posible salida del delantero en el próximo mercado de pases de Europa a mitad de año, al tiempo que desmintió todas las versiones de una posible salida del goleador hacia otro club de Europa.

Nedved, ex jugador de la Juve y ahora dirigente, aseguró en declaraciones al sitio audiovisual DAZN que “Cristiano es intocable” y dijo que en el club de Turín cuentan con él “para lo que le queda de contrato”.

“Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2022 y se quedará. Lo que suceda a continuación se verá. Cristiano, tanto a nivel técnico como de imagen, nos dio un impulso hacia el Olimpo del fútbol y en su nivel técnico no se puede decir nada: marcó más de 100 goles en 120 partidos”, afirmó el ex volante. Y agregó: “Él es un tipo muy sencillo, aunque por fuera puede que no se vea así. Es el prototipo de un jugador moderno que, con un talento inmenso y mucho trabajo, ha conseguido goles increíbles”.

Las declaraciones del dirigente se focalizaron en los último rumores que vinculan a CR7 con el PSG, dado que varios medios de Europa informaron que el astro lusitano saldría de la Juventus para sumarse al PSG en una operación que podría incluir a Mauro Icardi y Moise Kean.

