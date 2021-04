Koeman estalló contra el arbitraje, se enojó con un periodista y abandonó abruptamente una entrevista

Ronald Koeman se enojó y se fue en medio de la entrevista con la TV tras el clásico

Al igual que sucedió en el primer clásico de la temporada 2020-2021 que se disputó en el Camp Nou, el Real Madrid se quedó con la victoria en un duelo clave por seguir en la lucha por el título de la liga española. En octubre del año pasado, la victoria fue 3-1 para el equipo que dirige Zinedine Zidane, y esta vez, en Valdebebas, los Merengues se impusieron 2-1 con los goles de Karim Benzema y Tony Kroos.

Desde que se transformó en DT del Barcelona, Ronald Koeman todavía no pudo ni siquiera rescatar un empate. Y en esta oportunidad, una vez que finalizó el encuentro que se jugó en el estadio Alfredo Di Stéfano, el entrenador neerlandés estalló de furia contra el árbitro Gil Manzano por un supuesto penal que sancionó del defensor Mendy al delantero Martin Braithwaite y que el VAR ni siquiera decidió revisar.

En la entrevista después del partido, Koeman no ocultó su enojo cuando el periodista le consultó sobre la mencionada acción en el área de los locales. “Penalti clarísimo. Tenemos que aceptarlo y callarnos. Ya he dicho lo que pienso”, dijo el DT blaugrana.

“No sé por qué hay VAR en España”, continuó el entrenador de los visitantes, que acto seguido le consultó su parecer sobre la jugada al comentarista en el campo de juego. “¿Es penal?”, preguntó el ex seleccionador de los Países Bajos. “Decide el árbitro”, respondió el periodista de la señal Movistar +.

Segunda derrota en el clásico contra el Real Madrid para Koeman desde que se hizo cargo del Barcelona (Reuters)

Todavía enojado por la inacción del árbitro según su parecer, y además por una nueva derrota ante el Real Madrid, Koeman le retrucó al hombre que lo estaba entrevistando. “De acuerdo, no quieres mojarte”, dijo en sus últimas palabras y se fue en medio de la nota con los estudios centrales.

¿Qué ocurrió en la jugada que habría podido cambiar el destino final del partido? Iban 83 minutos de partido cuando Jordi Alba avanzó a toda velocidad por la izquierda y definió al arco ante la salida apurada del arquero Thibaut Courtois. La pelota salió apenas ancha y Ferland Mendy intentó cubrirla sobre la línea de fondo, pero Martin Braithwaite le ganó la posición. En ese momento, el del Barcelona cayó acusando un toque del defensor y todos los jugadores del elenco catalán reclamaron penal.

Jesús Gil Manzano no advirtió falta en esa acción y tampoco se la marcaron los encargados del VAR. Las imágenes de la televisión mostraron que hubo un intento de Mendy por desacomodar a al del Barcelona con sus brazos, pero este gesto no tuvo la fuerza necesaria para ser el causante de su caída. Tampoco hubo contacto en los pies. A pesar de los airados reclamos del conjunto Blaugrana, el juez hizo continuar las acciones, marcó saque de arco para el Real Madrid y el resultado se mantuvo 2-1.

Ya en la conferencia de prensa, Koeman profundizó en sus dichos. “Para mí es clarísima, la ha visto todo el mundo. Yo no entiendo un línea que está a 10 metros que no sabe ver y en la manera como han tirado a Martín. Tiene que ser falta. Puede ser que el árbitro no haya visto la jugada perfectamente, pero creo que tenemos VAR en nuestro deporte para situaciones como esta. Para ayudar a los árbitros”, agregó el DT.

