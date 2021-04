Final vibrante en el clásico: el penal que reclamó Barcelona y el tiro en el travesaño que salvó al Real Madrid en la última jugada

El clásico entre Real Madrid y Barcelona tuvo un final electrizante. Luego de la ventaja de dos goles que logró el local en el primer tiempo, la visita llegó al descuento y se fue con todo en busca de un agónico empate. Fue cerca del cierre del encuentro cuando se dio una de las mayores polémicas de la jornada en el estadio Alfredo Di Stéfano de Valdebebas.

Iban 83 minutos de partido cuando Jordi Alba avanzó a toda velocidad por la izquierda y definió al arco ante la salida apurada del arquero Thibaut Courtois. La pelota salió apenas ancha y Ferland Mendy intentó cubrirla sobre la línea de fondo, pero Martin Braithwaite le ganó la posición. En ese momento, el del Barcelona cayó acusando un toque del defensor y todos los jugadores del elenco catalán reclamaron penal.

El árbitro Jesús Gil Manzano no advirtió falta en esa acción y tampoco se la marcaron los encargados del VAR. Las imágenes de la televisión mostraron que hubo un intento de Mendy por desacomodar a al del Barcelona con sus brazos, pero este gesto no tuvo la fuerza necesaria para ser el causante de su caída. Tampoco hubo contacto en los pies. A pesar de los airados reclamos del conjunto Blaugrana, el juez hizo continuar las acciones, marcó saque de arco para el Real Madrid y el resultado se mantuvo 2-1.

Pero las emociones no iban a terminar ahí. Parecía que no quedaba tiempo para más, pero el Barcelona se iba a jugar su última chance. Un tiro libre cayó sobre el área del conjunto Merengue y ahí apareció el juvenil Ilaix Moriba para estrellar su disparo en el travesaño. En el rebote, el arquero Marc-André Ter Stegen, que se había cruzado toda la cancha en un intento desesperado por lograr el ansiado empate, tuvo dos chances que no llegaron a buen puerto.

Fue así como Barcelona no pudo evitar la caída. Real Madrid se quedó con la victoria por 2-1 y sumó tres puntos fundamentales para alcanzar al Atlético en lo más alto de la tabla de la Liga española. Los de Ronald Koeman quedaron un punto por debajo, cuando quedan ochos fechas por disputarse en un torneo que tendrá un final apasionante.