Leandro Paredes dio detalles de su cruce con Messi en la Champions League: “Estaba caliente”

Fue una sorpresa. En el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, el PSG goleó 4 a 1 al Barcelona en el Camp Nou y encaminó su clasificación hacia la instancia de los 8 mejores.

Sin embargo, en la revancha disputada en el Parque de los Príncipes, el conjunto catalán no bajó los brazos y buscó revertir la historia bajo el liderazgo de Lionel Messi. El astro rosarino brilló con un golazo, pero luego desperdició un penal que pudo mantener con vida al Blaugrana. Y el empate de Mbappe terminó de resolver la serie.

A casi un mes de aquel evento, Leandro Paredes, volante del elenco francés, dio detalles de lo que pasó dentro de la cancha con la Pulga, a quien admira y comparte los vestuarios de la Selección cuando se producen los llamados de Lionel Scaloni. “Él estaba caliente, pero no pasó nada. Fue una tontería de la cancha que quedó ahí nomás”, dijo el ex Boca en diálogo con TyC Sports; y remarcó que su juego brusco se dio por la intensidad con la que vive los partidos: “Él me pegó una patadita también, pero no pasa nada. De verdad que es una tontería como pasa en todos los partidos. Yo me he calentado con hermanos, con mi padre, con amigos de toda la vida. Pasa en todas las canchas”.

Por otro lado, Paredes también se refirió a la posibilidad de tener a Sergio Agüero en el PSG, dado que el ex Independiente anunció que no continuará en el Manchester City y su futuro es una incógnita. “A nosotros nos gusta siempre jugar con los mejores, y el Kun es uno de ellos. Ojalá que decida lo mejor para él y, si viene con nosotros, bienvenido sea”, subrayó.

Finalmente, con relación a los próximos objetivos con la camiseta nacional, fijados en la Copa América y el inicio de las Eliminatorias rumbo a Qatar, el volante reconoció que “siempre está la selección en la cabeza”. “Uno siempre piensa, lo hablo siempre con Ángel (Di María) acá en el club. Pero uno trata también de enfocarse en lo que es el club, que sabemos que ahora tenemos cosas muy importantes por jugar y después vendrá la selección”, concluyó.

Sin la presencia de Lionel Messi (Barcelona) ni de Cristiano Ronaldo (Juventus) por primera vez en 16 años, los ocho equipos que buscarán el trofeo más codiciado del continente europeo son Bayern Munich (vigente campeón), Real Madrid, Liverpool, París Saint-Germain, Manchester City, Chelsea, Borussia Dortmund y Porto.

De este modo, la carrera por levantar la ansiada Orejona quedó en manos de tres clubes ingleses, dos alemanes, un español, un francés y un portugués. Los únicos que no saben lo que es ganar esta competencia son los franceses (llegaron a la final en la edición pasada) y los Ciudadanos.

