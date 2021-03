Escalofriante momento en la Premier League: Rui Patricio chocó con un compañero y terminó en el hospital

El impactante choque que sufrió Rui Patricio

Momentos de tensión se vivieron sobre el final del partido en el que Liverpool se impuso por 1 a 0 en condición de visitante en el Molineux Stadium ante el Wolverhampton gracias a un tanto de el portugués Diogo Jota.

A los 85 minutos de juego, el arquero portugués Rui Patricio, en su intento de evitar un tanto del egipcio Mohamed Salah, sufrió un duro golpe en su rostro con la rodilla de su compañero de equipo Conor Coady. El duro golpe dejó inconsciente al portero, quien quedó tendido en el campo de juego durante más de 10 minutos. Tras ser atendido por los médicos del equipo local, y en medio de un clima de incertidumbre, el futbolista fue trasladado a una clínica cercana para conocer la gravedad de su lesión.

El primero en expresarse públicamente sobre lo acontecido fue el entrenador de los Wolves, Nuno Espirito Santo. El oriundo de Santo Tomé y Príncipe intentó llevar tranquilidad sobre el estado de salud del deportista de 33 años: “Está bien. Está totalmente consciente y recuerda todo lo que ha sucedido. Fue una colisión con la rodilla de Coady en la cabeza, pero ya hemos hablado con él y está bien. Cuando se trata de un golpe en la cabeza siempre es preocupante, pero está bien y se va a recuperar”, señaló en diálogo con la cadena Sky Sports.

Rui Patricio tuvo que ser atendido en el campo de juego (REUTERS/Jason Cairnduff)

Esta jugada, en Inglaterra, puso en discusión una cuestión de la regla del fuera de juego. Mohamed Salah estaba en posición adelantada, pero la regla dicta que hasta que el futbolista no tome contacto con el balón el línea no puede levantar la bandera. Uno de los que se hizo eco fue el estratega alemán del Liverpool Jürgen Klopp: “Todos ven que está fuera de juego, pero estas son las reglas. Hemos hablado de que algunas reglas deberían ser revisadas con seguridad. Solo vi el impacto obviamente pero no la situación porque miré el gol y luego vi que se izaba la bandera y me sorprendió que el portero estuviera en el suelo”, comentó.

“Pero escuché cómo sucedió y en estos momentos todo pierde importancia de inmediato. No sé cuánto tiempo tomó exactamente, pero siete, ocho minutos y eso es realmente largo y luego te preocupas aún más. Le deseamos todo lo mejor, una buena recuperación y esperamos que esté bien de inmediato”, concluyó.

Con este resultado, correspondiente a la Fecha 28 de la Premier League, los Reds treparon a la sexta posición con 46 unidades, quedando a dos de alcanzar la línea del West Ham, último equipo en clasificar a la Europa League de la próxima temporada. Vale recordar que la semana pasada eliminaron al RB Leipzig de Alemania y se metieron entre los mejores ocho de la actual Champions League.

Los locales, por su parte, con 35 unidades aparecen en el decimotercer puesto, lejos de los puestos de clasificación a competencias internacionales, pero también fuera de peligro de caer en zona de descenso (aventaja por 9 al Fulham, último en bajar a la Segunda División).

