Salen a la luz detalles inéditos y el detrás de escena de PSG-Istanbul, el histórico partido que marcó un cambio de era en el fútbol

El insulto racista del cuarto árbitro a un colaborador de Basaksehir

El camerunés Pierre-Achille Webó, que tuvo un extenso paso por el fútbol español (Osasuna y Mallorca, por ejemplo) y actualmente se desempeña como entrenador asistente en el Istambul Basaksehir, rompió el silencio este martes en diálogo con France Football para brindar detalles de lo acontecido el pasado diciembre, cuando su equipo visitó al Paris Saint Germain por la última jornada de la fase de grupo de la Champions League. El ex delantero recibió comentarios racistas por parte del cuarto árbitro rumano Sebastian Coltescu. En una decisión sin precedentes en encuentros de semejante envergadura en el mundo del fútbol, se decidió aplazar el encuentro y excluir al colegiado.

“Se quedará para siempre. Y no solo en mi mente, sino en la mente de todos”, comenzó su relato el oriundo de Bafoussam. “El partido se paró, ¡fue el primero! Árbitros, jugadores, espectadores que en ocasiones tienen este comportamiento, todos saben que ahora está en peligro la continuidad de un partido. En cualquier momento podemos pararlo. Algo ha cambiado. Estará marcado para siempre”, recalcó.

"El negro de allá", el insulto racista del cuarto árbitro en PSG - Basaksehir

La estrella de Los Leones Indomables en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 hizo foco en el juez y le solicitó a las autoridades un castigo ejemplar: “No lo juzgo, pero el acto que cometió es un acto racista... Estas situaciones pasan muchas veces en los estadios y siempre nos soltamos. Se deben tomar sanciones muy fuertes, de lo contrario se seguirá repitiendo y nadie se acordará de lo que pasó”.

Webó, que también tuvo un paso por el fútbol uruguayo y turco, develó el detrás de escena y las presiones que tuvieron en el Parque de los Príncipes para revertir la postura de suspender el partido. “Hubo una gran presión de la UEFA en el vestuario. Vinieron a ver a algunos jugadores diciendo que teníamos que reanudar el partido, de lo contrario no habría tiempo para volver a jugar con los apretados horarios y la pandemia”.

Pierre Webo recibió comentarios racistas por parte del cuarto árbitro rumano Sebastian Coltescu (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Durante la entrevista, el camerunés también apuntó con dureza contra el accionar de Thomas Thuchel, quien por ese entonces era el estratega del PSG: “Él se pone a hablar con Fredrik Gulbrandsen (jugador del Istanbul Basaksehir). Él le dice que todo ha sido diseñado desde Turquía. Cuando Fredrik me dijo eso, pensé: ‘Esto no es normal. Es imposible que haya venido de él’”, comenzó. Y luego, lanzó: “Me sorprendió mucho. Me preguntó si el cuarto árbitro realmente me dijo eso o es porque no queríamos jugar, que habíamos pensado en eso desde Turquía… Había una falta de solidaridad de su parte “.

El rumano Sebastian Colescu utilizó el término “negro”, para referirse a Pierre Webo, lo que motivó que los jugadores de ambos equipos se marcharan, en repudio, a los vestuarios. “Cuando hablas de alguien blanco no dices ese blanco, ¿por qué le dices ‘negro’ cuando se trata de alguien negro?”, le recriminó al árbitro el jugador visitante Demba Ba.

