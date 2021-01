Thierry Henry defendió el estilo de Marcelo Bielsa pese a la crisis del Leeds: “Todo el mundo termina viendo sus partidos”

Si hay una voz autorizada para hablar de la Premier League, ese es Thierry Henry. El ex futbolista francés, actual DT del Montreal Impact en la Major League Soccer (MLS), es el máximo goleador histórico del Arsenal FC, uno de los clubes más importante de esta liga. Y desde su rol de entrenador y siendo conocedor del fútbol inglés, ha elogiado el trabajo de Marcelo Bielsa.

Pese a que el equipo del Loco perdió este fin de semana y atraviesa una pequeña crisis, Henry no dudó en destacar el trabajo del DT argentino en la Premier League más allá de los resultados.

“Estos días me gusta ver jugar al Leeds. Mira lo que hace Bielsa en la Premier League: puede ganar 4-0 o perder 0-4, pero, al final, todo el mundo termina viendo sus partidos. Por eso me gusta”, dijo el ex jugador gunner en diálogo con el portal SoFoot.

El Leeds United de Marcelo Bielsa ha perdido sus últimos tres partidos sin convertir goles (Foto: REUTERS)

Es normal que Henry elogie los planteos tácticos y estratégicos de Bielsa, quien es fiel a su filosofía sin importar su rival de turno, ya que fue dirigido por entrenadores de corte ofensivo como Arsène Wenger y Pep Guardiola. Incluso ahora intenta apostar por el fútbol dinámico y de ataque en el fútbol estadounidense.

Lo cierto es que Marcelo Bielsa ha sido muy criticado en Inglaterra –sobre todo tras caer por 6-2 ante el Manchester United en Old Trafford– y los resultados últimamente no son lo esperados.

El equipo del Loco perdió los tres partidos que jugó en 2021. Primero fue 3-0 ante el Tottenham, luego quedó eliminado de la FA Cup ante el modesto Crawley Town por el mismo resultado, y en su última presentación cayó por 0-1 ante Brighton & Hove Albion. Todos resultados adversos y sin poder convertir goles.

El Leeds es uno de los equipos que más goles convierte pero también de los que más recibe en la Premier League (Foto: REUTERS)

“Perder tres partidos seguidos, y fueron tres partidos que podríamos haber resuelto de otro modo, es una preocupación para mí”, admitió el propio Bielsa tras su tropiezo ante Las Gaviotas en Elland Road.

El Leeds tiene actualmente 30 goles a favor –los mismos que el Tottenham y más que el Manchester City– pero a su vez ha encajado 34 tantos, y solo el West Bromwich ha concedido más (41). La temporada todavía no ha llegado a la mitad por lo que el Loco Bielsa aún tiene oportunidades para enderezar el rumbo.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Preocupante derrota del Leeds de Marcelo Bielsa en la Premier League: acumula tres caídas al hilo sin convertir goles

Una figura del Leeds contó detalles sobre los métodos de trabajo y su relación con Marcelo Bielsa: “Es un mito hecho realidad”

Emotiva protesta de Thierry Henry en la MLS: se mantuvo arrodillado el mismo tiempo en que el policía asfixió a George Floyd