Arthur hizo una profunda comparación sobre cómo ejercen su liderazgo Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Arthur compartió equipo con Lionel Messi en el Barcelona y con Cristiano Ronaldo en la Juventus.

No son muchos los futbolistas que han tenido la fortuna de jugar con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Hay algunos argentinos como Ángel Di María, Carlos Tévez y Gabriel Heinze; además de portugueses como Deco, Semedo y Trincão. En esa lista también aparece el brasileño Arthur Melo, quien hizo su propio análisis sobre las similitudes y diferencias que hay entre los dos mejores futbolistas del mundo.

En una entrevista al podcast ‘Gringolândia’ de Globo, donde habló sobre su paso por el Barça y su nueva vida en Turín, el mediocentro brasileño de 24 años no rehuyó a la comparación entre los liderazgos que ejercen Messi y CR7.

“Cada uno es tiene su tipo de liderazgo. Messi es un poco más introvertido, pero cuando tiene que imponerse se impone y da la cara. Puede que Cristiano sea un poco más expresivo en sus actitudes, pero es un buen tipo, que protege a todos en el vestuario y cuando tiene que afrontar la bofetada, es el primero en ofrecerse”, explicó el ex Gremio.

Arthur busca tapar un remate de Lionel Messi en el último Barcelona-Juventus de la Champions League (REUTERS)

Por otra parte, Arthur Melo opinó que ambos se asemejan mucho en lo actitudinal, siendo los dos muy ambiciosos: “Realmente, ahora viviendo con ambos, entiendo el éxito, la mentalidad que tienen estos chicos es algo increíble. No se contentan con poco. Siempre quieren más, hacen lo segundo y quieren lo tercero. Sus cabezas son su mayor virtud. El pensamiento, su fuerza mental, es increíble.”

También en las últimas horas dio una entrevista al diario MARCA en la que profundizó sobre la forma de ser de Cristiano, quien lo ha impresionado por su forma de trabajar y la preocupación por los demás.

Arthur Melo ahora juega con Cristiano Ronaldo en la Juventus (REUTERS)

“Te dicen lo que hace, pero cuando lo ves de cerca es impresionante. Hay días en los que llegamos a las dos de la mañana porque hemos jugado tarde y se pone a entrenar. ¿Quién hace eso? Cristiano. Yo bromeo y le digo que está enfermo, pero qué le vas a decir a alguien que tiene tantos Balones de Oro. Mentalmente es muy fuerte. Y desde que llegué me ha ayudado mucho porque hablamos el mismo idioma. Siempre está cerca y me ayuda, por ejemplo, en cosas que no he entendido. En la comida también, hasta me dice qué tengo que comer. Se preocupa por los demás, siempre intenta ayudar y aportar algo. He tenido mucha suerte con Cristiano y con todo el vestuario, son muy buena gente”, dijo Arthur.

