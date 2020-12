El impactante trueque entre dos potencias de Europa que podría incluir a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo continúa siendo uno de los mejores futbolistas del planeta (REUTERS/Albert Gea)

Cristiano Ronaldo todavía se mantiene vigente. Por algo, a poco de cumplir 36 años, todavía es considerado como uno de los mejores futbolistas del mundo. Y la mejor demostración ocurrió hace unos días cuando, por la última jornada de la fase de grupos de la Champions League, el delantero portugués lideró a la Juventus a una sólida victoria ante el Barcelona de Lionel Messi en el Camp Nou: con dos tantos del número 7, el equipo italiano le arrebató el primer lugar de la zona a los catalanes.

Más allá de la clasificación a los octavos de final en la máxima competencia del fútbol europeo, y que por el Calcio italiano lleva ocho conquistas en los primeros 10 partidos de la temporada, el futuro de Cristiano es incierto . Muchos creen que el final de la campaña 2020-2021 podría dejar la Vecchia Signora para tomar un nuevo desafío en su gloriosa carrera deportiva.

En ese sentido, el periodista de un medio inglés dio detalles de lo que podría ser un impactante trueque entre dos clubes que son potencia en Europa y que revolucionaría el mercado de transferencias el próximo verano en el Viejo Continente. Según Michel Delaney, del sitio The Independent, la idea de un intercambio entre Cristiano Ronaldo, que volvería al Manchester United, y Paul Pogba, que retornaría a Juventus, se podría dar en el futuro cercano .

“La Juventus podría estar interesada. No es imposible. La Juve está intentando implementar una idea de juego más colectivo pero es casi imposible con Cristiano allí. Su forma de jugar no encaja en este fútbol de equipo y, con Cristiano, la Juventus tiene que jugar de una manera específica”, aseguró el periodista en el podcast The Football Ramble.

Cristiano Ronaldo dejó su marca en el Manchester United (REUTERS)

Además de la opinión de Delaney, que hizo hincapié en la estructura futbolística del equipo que desde esta temporada conduce el histórico Andrea Pirlo, otra de las variables por las cuales el equipo italiano podría desprenderse de CR7 sería por su altísimo contrato. El atacante luso es el jugador que más gana en el fútbol italiano: cobra 31 millones anuales y casi que quintuplica lo que percibe Paulo Dybala, el segundo jugador que más cobra en el múltiple campeón de la Serie A. Es válido mencionar que Cristiano tiene contrato hasta junio de 2022.

Frente a este escenario, y ante los continuos rumores sobre los pedidos de Pogba a su agente para salir del United, es importante recordar que el portugués deslumbró a propios y extraños en su paso por Old Trafford. Desembarcó en los Diablos Rojos en 2003 proveniente del Sporting de Lisboa y, tras seis temporadas en la Premier League, se consagró como el otro gran futbolista del planeta junto a Messi. Ganó 10 títulos, incluida una Champions League.

Por su parte, el volante francés de 27 años también volvería al lugar donde se consolidó como uno de los grandes mediocampistas del fútbol europeo. Pogba llegó a Juventus a mediados de 2012 y jugó durante cuatro años en el Calcio, donde cosechó casi todos los campeonatos que tiene en su carrera deportiva. Festejó nueve títulos, incluídos cuatro de la Serie A.

Un joven Pogba con la casaca de la Juventus (REUTERS)

