La reveladora definición sobre Ryan Giggs después de ser acusado de violencia de género: “Es adicto al sexo”

Hace algunos días, la noticia generó impacto en Gran Bretaña y luego se expandió por el resto del mundo del fútbol. Ryan Giggs, una leyenda del Manchester United y actual seleccionador de Gales, fue detenido en su casa del condado de Worsley tras ser acusado de violencia de género por una presunta agresión a su pareja, que habría resultado herida, según informaron medios británicos.

Según el periódico The Sun, la policía local recibió un llamado y acudió al domicilio del ex jugador de los Diablos Rojos por unos supuestos incidentes. El ex mediocampista de 46 años fue detenido e interrogado por sospechas de violencia doméstica contra su novia, Kate Greville, y pasó la noche detenido hasta que finalmente fue liberado bajo fianza.

Después de lo sucedido con el futbolista retirado en 2014, en las últimas horas se conocieron fuertes declaraciones de uno de los familiares directos del actual entrenador del conjunto galés y que tuvo un duro conflicto con el hombre que jugó durante 24 temporadas en uno de los equipos más importantes de Europa. Su hermano habló en el podcast The Michael Anthony Show y reveló intimidades de la forma de ser de Ryan y su relación con las mujeres.

“No se puede resistir, es un adicto al sexo” , confesó Rhodri Giggs. “Todos el mundo tiene alguna debilidad y la de Ryan es acostarse con una mujer cada vez que sale” , agregó.

Es importante recordar que el ex jugador que supo ganar 36 títulos en el Manchester United protagonizó un enfrentamiento con su hermano menor luego de mantener una relación oculta con su cuñada durante ocho años. Según indicó la prensa inglesa, Giggs fue amante de la modelo y ex concursante del reality show Gran Hermano Imogen Thomas entre 2003 y 2011, lo que provocó que Ryan se divorciara de su ex esposa Stacey.

Al ser consultado sobre si sentía desprecio por su hermano, Rhodri respondió: “No, no es así. En realidad lo siento por él. Ha tenido una carrera increíble, pero ha quedado empañada y eso no depende de mí. Depende de sus propias infidelidades. Yo fui fiel”.

Más allá de las declaraciones de su familiar directo, la situación del Giggs más famoso todavía está por resolverse. A pesar de que él negó todo tipo de acusaciones después de ser detenido, la Federación Galesa de Fútbol anunció que el entrenador no conducirá al seleccionado en los próximos tres partidos frente a Estados Unidos, Irlanda y Finlandia.

