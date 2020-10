Sergio Ramos habló sobre el polémico penal que cambió el Clásico: “El VAR está para ayudarnos”

Sergio Ramos habló del polémico penal

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, aseguró que la jugada que puso el clásico a favor de su equipo en el Camp Nou, un agarrón de Clément Lenglet que el colegiado señaló penalti tras revisar el VAR, fue “clarísima”, y celebró un triunfo que aleja la “energía negativa” y comienza a mostrar “el camino” para conseguir títulos.

“Son marcajes que van al límite y la jugada del penalti es clarísima. Me agarra cuando voy a intentar saltar y es bastante claro. Juzgar al árbitro por una acción tan clara es injusto. lo hacen lo mejor que pueden, a veces aciertan y otras no pero el VAR está para ayudarnos. El penalti ha sido justo y después con el 1-2 no metimos atrás, aprovechamos el bajón anímico que tuvieron ellos para ir a buscar el tercer gol y no defender el resultado”, manifestó en Movistar+.

El referente de Madrid, que fue clave para la reacción tras recuperarse de sus molestias de rodilla, apuntó al clásico como el partido perfecto para firmar una reacción: “Teníamos una oportunidad única en un clásico, un partido único en el mundo que es un extra de motivación. Lo afrontábamos con muchas ganas, había que estar unidos porque no hay tiempo para lamentarse. A lo largo de la temporada se pasan malas rachas y ha durado una semana”.

Además, citó en varias ocasiones la crítica que han recibido tras dos derrotas seguidas de local ante el Cádiz en La Liga Santander y Shakhtar en Liga de Campeones, dejando bien claro la unidad que existe dentro del vestuario: “Llevo 16 temporadas aquí y una semana de crisis en el Real Madrid son dos partidos malos. Nuestros objetivos no cambian, debemos seguir fiel a nuestro rumbo e intentar sumar de tres en tres, ahora pensar en la Champions y no pensar en la crítica que intenta destruir la buena energía que tenemos dentro”.

Del otro lado, Sergio Busquets consideró que “el penalti ha sido demasiado castigo”. “A veces entra el VAR y otras no. Nos dicen que el VAR solo entra en las jugadas claras y la de hoy no lo ha sido”, añadió sobre la polémica acción que decantó el clásico.

“La derrota ha sido dura porque teníamos muchas esperanzas en este partido. Ha sido un encuentro muy igualado y en la segunda parte hemos salido bien y hemos tenido la oportunidad de Coutinho. Pero el penalti lo ha cambiado todo”, admitió.

Al contario de las declaraciones de Koeman, en las que puso en duda el accionar del VAR, Zinedine Zidane, aseguró que “hay un árbitro, ha ido a mirar la jugada y pitó penalti. No hablo nunca de los árbitros y no voy a hacerlo hoy”.

“Estoy contento por lo que hemos hecho, consiguiendo tres puntos aquí y hay que disfrutar de ello después de los comentarios que hicieron sobre la plantilla. Hay que descansar bien y pensar en el partido del martes”, sentenció.





